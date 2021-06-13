درجة الحرارة تصل لـ 46.. تعرف على حالة الطقس غدًا بالمحافظات

أكد محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة غدا على جميع أنحاء الجمهورية لتصل إلى 46 درجة تقريبا فى جنوب مصر.

وأشار مدير مركز التنبؤات في تصريحات لـ"الدستور"، إلى وصول درجات الحرارة إلى 46 درجة على أسوان والأقصر وإدفو فى جنوب مصر، مؤكدا ارتفاع درجات الحرارة أيضا على مناطق جنوب سيناء .

وأوضح شاهين أن الطقس يكون حار نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية.

ويكون لطيف خلال الليل على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري، ومعتل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحر

يتوقع محود شاهين أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، ويكون البحر الأحمر أيضًا معتدل والرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين ونصف، واتجاه الرياح في البحرين شمالي غربي.

نشاط الرياح

وعن نشاط الرياح يقول شاهين إنها سوف تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال على شمال الصعيد، والرياح على مصر غدًا شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 14 و18 عقدة.

درجات الحرارة

ومن ناحية أخرى أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرراة العظمى غدًا 46 درجة في أسوان والأقصر وإدفو، بينما تكون أقل درجة حرارة عظمى غدًا 26 درجة مئوية في مطروح.

وترتفع درجة الحرارة في الأقصر غدًا 46 درجة بدلاً من 45 درجة الحرارة اليوم.

وتكون درجة الحرارة في القاهرة غدًا 35-21، بينما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية غدًا 29-20 درجة مئوية.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في باقي المدن كما يلي: بلطيم 29-20، دمياط 28-20، طنطا 34-21، دمنهور 32-21، شبين الكوم 35-21، الزقازيق 35-21، مطروح 26-20، المنصورة 35-21، الإسماعيلية 36-23، السويس 36-25، الغردقة 39-27، العريش 29-22.

وتكون درجات الحرارة في شرم الشيخ 40-27، قنا 45-27، أسيوط 43-25، الفيوم 40-23، الأقصر 46-27، أبوسمبل 45-27، سوهاج 44-26، بنى سويف 40-23، المنيا 40-24، الوادي الجديد 45-28.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن عالية الحرارة غدًا كما يلي: أسوان 47، إدفو 47، الأقصر 47، أبوسمبل 46، الوادي الجديد 46، قنا 46، سوهاج 45، أسيوط 44، المنيا 41، بني سويف 41، شرم الشيخ 41، الغردقة 41، شلاتين 41، الفيوم 41.