إنجى المقدم تلفت الأنظار فى حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

لفتت النجمة إنجى المقدم، إليها الأنظار فى حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، حيث نشرت إطلالتها هذه عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام" مما حازت على إعجاب الآلاف من المتابعين.

إنجى المقدم

أحدث إطلالة لإنجي المقدم

وتألقت إنجي المقدم بفستان قصير أبيض اللون مزين بنقوش الورود البنفسيجية، ينتهى بقصة من الكشاكش، ونسقت معه حقيبة بنفسيجية، وارتدت مجموعة الاكسسوارت الرقيقة منها سلسلة، وأساور ذهبية.

إنجى المقدم

تعليقات الجمهور

وعلقت النجمة إنجي المقدم على صورها: "من كتب كتاب فراج وبسنت، مبروك يا أصدقاء كانت ليلة جميلة، بارك الله لكم"، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية، فكتبت لها إحدهم: "جميلة حبيبتي الله يحفظك"، فيما كتب آخر: "بديعة كالعادة".

إنجى المقدم

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وشهد أمس، ، حفل عقد قران وزفاف محمد فراج وبسنت شوقي، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مساء أمس الجمعة، وسط حضور العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين والنجوم والنجمات.

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وانتشرت مجموعة من الفيديوهات، خلال حفل زفافهما وهما يرقصان على عدد من الأغاني والمهرجانات، فى حفل عقد قرآنهم بعد خطوبة دامت أكثر من عامين، وقد أطل العروسان بعدد من الإطلالات الراقية، غير التقليدية.

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

نجوم فى فرح محمد فراج وبسنت شوقي

وحرص عدد من نجوم الفن حضور حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، لمشاركتهم فرحتهم، منهم النجوم أحمد حلمي، وزوجته منى زكي، يوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجي علاء، حنان مطاوع وزوجها، بشرى، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، جميلة عوض، مايان السيد، تارا عماد، إنجي وجدان، أحمد داود وزوجته علا رشدي، مي سليم، لقاء الخميسي وزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، ومريم الخشت، وهنا شيحة، وغيرهم.

وكانت قد بدأت قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى منذ 6 سنوات، حيث التقيا فى عيد ميلاد أحد الأصدقاء، وقد تبادلا نظرات الإعجاب بينهما، لتيدأ حكايتهما فى موقع تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، واتبدت الثنائي، وظهرا سويا فى عدد من المهرجانات والمناسبات الهامة مثل السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى والتقطا عددا من الصور التذكارية.