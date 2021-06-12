بروتوكول تعاون بين «المهندسين» والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

وقَّعت نقابة المهندسين، برئاسة هاني ضاحي، بروتوكول تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول، ومَثَّلها في التوقيع كل من د.طارق سالم البقلي، مدير إدارة التدريب، وهشام سمير، مشرف قطاع البرامج التدريبية، نيابةً عن السفير ناصر القحطاني، رئيس المنظمة.

يأتي البروتوكول انطلاقًا من دعم التعاون العلمي والفني والتقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في عقد مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية و"الملتقيات والمؤتمرات العلمية" المنعقدة عن بُعد، وكذلك تبادل الدراسات الاستشارية في الموضوعات ذات الصلة بعمل الطرفين.

شهد توقيع البروتوكول المهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام للنقابة والمهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة وأحمد بلال وإيمان علام عضوا لجنة التدريب بالنقابة العامة.

وثمّن نقيب المهندسين الخبرات المصرية في شتى المجالات قائلاً: «الخبرات المصرية كبيرة ومتراكمة، خاصة الخبرات التي تملكها شركات الإنشاء والمقاولات».

وقال ضاحي، خلال مشاركته بملتقى القاهرة الدولي لشركاء العمران، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن «ما حدث من طفرة عمرانية وتنمية مستدامة، والطفرة التي حدثت في مجال الطاقة تحديدا، من زيادة القدرة الإنتاجية وما حدث بالطرق والكباري والمدن الجديدة، إنجاز يوازي ما حدث في عدة عقود» بحسب تعبيره، مؤكدا أن ملف الإعمار في مصر، تم بقوة وسواعد الشركات المصرية، والمكاتب الاستشارية الهندسية، وأبناء نقابة المهندسين العريقة.

أشار النقيب العام لمهندسي مصر إلى إن النقابة بيت لجميع أبنائها، تضم بداخلها ما يقرب من 830 ألف مهندس بكل الدرجات العلمية والعملية والمناصب القيادية، موضحًا أن النقابة هي الراعي الرئيسي للنشاط الهندسي في مصر خاصة، والمجتمع العربي عامة.