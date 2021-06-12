محمود القط: «التنسيقية» انطلقت بسرعة الصاروخ لتصبح مدرسة للكادر السياسى

قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية انطلقت بسرعة الصاروخ لتنتقل من منصة حوارية ومن تجمع لشباب من أحزاب مختلفة وتيارات سياسية مختلفة إلى مدرسة الكادر السياسى التى يخرج منها للدولة تنفيذيون متمثلون فى نواب المحافظين وتشريعيين كأعضاء فى مجلسى الشيوخ والنواب وكوادر فى الهيئات والمجالس المختلفة.

أضاف القط: "بدأنا بمنصة حوار وأصبحنا مدرسة الكادر السياسى، مازلت أتذكر أول لقاءاتنا المصغرة كمجموعة تأسيسية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكان لدينا حلم أن يصل صوتنا للقيادة السياسية لنطرح أفكارنا وآراءنا، وكانت مفاجأة بما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه لم يستمع إلينا فقط، بل تكون توصيات مؤتمرات الشباب من أطروحاتنا فقد كان ذلك حافزًلتصبح أحلامنا وطموحاتنا بلا سقف وشغفنا لبناء الجمهورية الجديدة يزداد يوما بعد يوم".

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي مساء اليوم بعنوان "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".

وتتضمن مناقشات الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

يشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي وسها سعي،د أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي، عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبلها وخططها القادمة.