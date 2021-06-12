الأحد 13 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«الصداع والتهاب الحلق».. أعراض رئيسية جديدة لكورونا

الصداع والتهاب الحلق
الصداع والتهاب الحلق

قال عدد من العلماء إن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف أكثر أعراض فيروس كورونا التي يتم الإبلاغ عنها من قبل المصابين، حيث أكد الخبراء بمنظمة الصحة العالمية، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، أن المرض يتحور بشكل كبير حتى فى الأعراض الخاصة بالفيروس القاتل.

وأوضح الباحثون أن الصداع الآن هو أكثر أعراض الإصابة بفيروس كورونا وتم الإبلاغ عنها، بينما يعد التهاب الحلق هو ثاني أكثر الأعراض التي يتم الشكوى منها، لكن لا يوجد أي منهما على القائمة الرسمية لأعراض الفيروس.

ويعتقد العلماء أن متغير فيروس كورونا «دلتا الهندي» الذي انتشر بسرعة منذ أوائل مايو، قد يكون وراء التغيير في الأعراض الخاصة بالفيروس.
من جانبه، قال كبير الباحثين تيم سبيكتور، المشرف الرئيسى على الدراسة، إنه يجب اختبار الناس إذا كانوا يعتقدون أنهم مصابون بنزلة برد للحد من أي انتشار محتمل لفيروس كورونا.

ما هي أعراض فيروس كورونا؟

أدرجت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن إرتفاع درجة الحرارة إلى جانب السعال الجديد والمستمر كأعراض رئيسية للفيروس.

وأضاف الأطباء، أن فقدان أو تغيير في الرائحة أو التذوق عرض من أعراض الفيروس الذى تسبب فى مقتل الكثيرين حول العالم.

وأشار الباحثون إلى أن معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، تظهر عليهم عرض واحد على الأقل من الأعراض الشهيرة.
وأشارت آخر الدراسات إلى أن فقدان الشهية والطفح الجلدي، بالإضافة الى آلام العضلات والإسهال يمكن أن تكون من ضمن أعراض فيروس كورونا.
وأظهرت البيانات التي تم تحليلها، أن السعال كان أكثر الأعراض شيوعًا في بداية الوباء ، حيث ظهرت علامة المنذرة على 46 في المائة من المرضى المصابين.

وأبلغ عدد أقل من الأشخاص عن فقدان حاسة التذوق لديهم أو صغر حجمهم ، ولم يعد فقدان حاسة الشم في قائمة الأعراض العشرة الأكثر شيوعًا.

ديلي ميل منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا فقدان الشهية أعراض فيروس كورونا فقدان حاسة الشم

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