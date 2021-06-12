السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إقبال العملاء على الشراء فى «نور» مستمر.. وحاجزوا الوحدات: «طلعت مصطفى بتقدم خدمات ممتازة بعد البيع وبيحترموا كلمتهم»

حجز وحدات نور
حجز وحدات نور

مع بدء طرح وحدات مدينة "نور"، منتصف الأسبوع الماضي، يشهد جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى توافد عدد كبير من العملاء للحجز والشراء في المشروع الجديد، والذي يقام على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد عدد من حاجزي الوحدات بمدينة "نور"عن ثقتهم في نجاح المشروع الجديد، نظراً للخبرة الكبيرة لمجموعة طلعت مصطفى في مجال تنمية وتطوير المدن الكبيرة، وأكدوا أن طلعت مصطفى أكثر شركة ملتزمة في مواعيد التسليم وتقدم خدمات ما بعد البيع بشكل يرضي كل السكان، فضلاً عن أن كل المشروعات السابقة للمجموعة نجحت في استقطاب مئات الآلاف من راغبي السكن والاستثمار، وهو ما نراه على أرض الواقع في الرحاب ومدينتي.

ويتمتع مشروع  مدينة "نور" بفكر الحياة المستدامة والمساحات الخضراء الواسعة، وتقديم كل الخدمات بالمشروع عبر أحدث التقنيات التي تطبق لأول مرة في مصر. واختارت طلعت مصطفى موقع المشروع بعناية فائقة، حيث يقع المشروع بمحور شرق القاهرة التنموى، بموقع فريد أمام العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد مباشرةً على طريق السويس بواجهة 2.7 كم، بخلاف قربه من الطريق الدائرى الإقليمى ومناطق هليوبوليس الجديدة والشروق ومدينتى والقاهرة الجديدة.

أسعار مدينة "نور"

وخصصت طلعت مصطفى أيضا صفحتي مجموعة طلعت مصطفى و"نور" للتعرف على أسعار مدينة "نور" والاطلاع على كل ما يتعلق بالمشروع الجديد.

حجز وحدات نور

حجز وحدات نور
حجز وحدات نور
حجز وحدات نور
حجز وحدات نور
حجز وحدات نور
حجز وحدات نور
حجز وحدات نور
حجز وحدات نور
حجز وحدات نور
حجز وحدات نور
طلعت مصطفى مدينة نور العاصمة الإدارية أسعار مدينة نور

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

رياح نشطة وجو حار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

في خطاب لمجلس الأمن.. مصر تكشف التعنت الإثيوبي في سد النهضة

«الحج والعمرة» السعودية: أبلغنا الدول الإسلامية بقرارنا لهذا العام ووجدنا تفهمًا كبيرًا

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

«مات من العطش».. العثور على جثة شاب مصري متحللة في صحراء ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

28 وزيرًا ويصوت عليها الكنيست غدًا.. تفاصيل تشكيل "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية