إقبال العملاء على الشراء فى «نور» مستمر.. وحاجزوا الوحدات: «طلعت مصطفى بتقدم خدمات ممتازة بعد البيع وبيحترموا كلمتهم»

مع بدء طرح وحدات مدينة "نور"، منتصف الأسبوع الماضي، يشهد جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى توافد عدد كبير من العملاء للحجز والشراء في المشروع الجديد، والذي يقام على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد عدد من حاجزي الوحدات بمدينة "نور"عن ثقتهم في نجاح المشروع الجديد، نظراً للخبرة الكبيرة لمجموعة طلعت مصطفى في مجال تنمية وتطوير المدن الكبيرة، وأكدوا أن طلعت مصطفى أكثر شركة ملتزمة في مواعيد التسليم وتقدم خدمات ما بعد البيع بشكل يرضي كل السكان، فضلاً عن أن كل المشروعات السابقة للمجموعة نجحت في استقطاب مئات الآلاف من راغبي السكن والاستثمار، وهو ما نراه على أرض الواقع في الرحاب ومدينتي.

ويتمتع مشروع مدينة "نور" بفكر الحياة المستدامة والمساحات الخضراء الواسعة، وتقديم كل الخدمات بالمشروع عبر أحدث التقنيات التي تطبق لأول مرة في مصر. واختارت طلعت مصطفى موقع المشروع بعناية فائقة، حيث يقع المشروع بمحور شرق القاهرة التنموى، بموقع فريد أمام العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد مباشرةً على طريق السويس بواجهة 2.7 كم، بخلاف قربه من الطريق الدائرى الإقليمى ومناطق هليوبوليس الجديدة والشروق ومدينتى والقاهرة الجديدة.

أسعار مدينة "نور"

وخصصت طلعت مصطفى أيضا صفحتي مجموعة طلعت مصطفى و"نور" للتعرف على أسعار مدينة "نور" والاطلاع على كل ما يتعلق بالمشروع الجديد.

حجز وحدات نور

حجز وحدات نور

حجز وحدات نور

حجز وحدات نور

حجز وحدات نور