الرئيس السيسي يوجه بتمويل إضافي 10 مليارات جنيه لمشروعات الثروة الحيوانية

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على آخر تطورات منظومة إنتاج وصناعة اللحوم، بما فيها المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات.

وجه الرئيس بزيادة الدعم لهذا القطاع، وذلك لما له من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، وذلك بتوفير تمويل إضافي قدره 10 مليارات جنيه لكل مشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم بأنواعها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.