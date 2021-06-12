لجنة «تعويضات النوبة» تعلن أسماء مستحقى المرحلة الثانية

أعلنت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعضوية اللواء أشرف عطية عبد الباري، ومحافظ أسوان، السبت، أسماء مستحقي التعويضات الذين تقدموا خلال المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة، ونوع التعويض المخصص لكل منهم.

وتقدم للجان الفرعية المخصصة لتلقى طلبات تحديد الرغبة بمحافظة أسوان خلال المرحلة الثانية التي جرى الإعلان عنها في الفترة من 17/1/2021 وحتى 30/4/2021 عدد 811 مستحقًا للتعويض؛ منهم عدد 195 طلبوا تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وعدد 1 طلب تقرير حق انتفاع بها لكونها من أراضي طرح النهر، وعدد 11 طلبوا تعويضهم عينًا بتملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية، وعدد 230 طلبوا تعويضهم نقدًا بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق بدلًا من الوحدات السكنية، وعدد 1 طلب الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية في مجال الإسكان، وعدد 223 طلبوا تعويضهم عينًا بتملك مساحات من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي مماثلة لمساحات الأراضي التي فقدوها مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، وعدد 150 طلبوا تعويضهم نقدًا بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل فدان بدلًا من الأراضي القابلة للزراعة.

وعكفت اللجنة، منذ غلق باب تلقي طلبات تحديد الرغبة على دراسة الطلبات التي تقدم بها المستحقون للتعويض أو ورثتهم، وحرصت على تلبية الرغبة الأولى لهم جميعًا، كما قررت اللجنة فتح باب تلقي التظلمات بشأن ما أسفر عنه عملها خلال المرحلة الثانية عبر المقار المخصصة لذلك بمحافظة أسوان، وذلك بدءًا من يوم غد الأحد الموافق 13 يونيو 2021، وحتى يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021، على أن تتم دراسة التظلمات والبت فيها يوم تقديمها.

أشار بيان صادر عن اللجنة إلى أنه استكمل عدد 1045 مستحقًا للتعويض مستنداتهم خلال الفترة الماضية، من بين من سبق أن أبدوا رغباتهم خلال المرحلة الأولى من مراحل تلقي طلبات تحديد الرغبة، وجرى تعليق صرف التعويض لهم لحين استيفاء مستنداتهم؛ منهم عدد 255 طلبوا تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وعدد 44 طلبوا تعويضهم عينًا بتملك وحدات سكنية، وعدد 407 طلبوا تعويضهم نقدًا بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه بدلًا من الوحدات السكنية، وعدد 260 طلبوا تعويضهم عينًا بتملك أراضي قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وعدد 78 طلبوا تعويضهم نقدًا بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل فدان بدلًا من أراضيهم التي فقدوها، وعدد 1 طلب الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية في مجال الزراعة.

وذكر البيان أن اللجنة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف التعويضات النقدية وتسليم سندات التعويضات العينية لعدد 1856 مستحقًا للتعويض بالمجان، ممن استوفى مستنداته من المتقدمين بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن الأولى والثانية، وستتم دعوة المستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم لديوان عام محافظة أسوان لتسليمهم سندات التعويض العيني وصرف التعويضات النقدية المخصصة لهم، وسيتم تخصيص التعويضات للمستحقين للتعويض غير المستوفين لمستنداتهم وفقًا لرغباتهم، على أن يتم صرفها وتسليم سندها لهم فور استيفاء مستنداتهم.