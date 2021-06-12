محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل فى المشروعات المطورة بالأحياء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

واستعرض المحافظ منظومة العمل داخل الأحياء، وعدد من الملفات التى تهم المواطن فى مختلف المجالات، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف حملات المتابعة للخدمات المقدمة بكافة الأحياء، والحفاظ على المستوى الحضارى الذى حققته المحافظة، مشددا على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية والمتابعة المستمرة من قبل رؤساء الأحياء بجميع المناطق، حرصا على الاستمرار فى الحفاظ على المستوى الجمالى والحضارى ببورسعيد ، تماشيا مع التنمية المحدثة على أرض المحافظة .

وأكد المحافظ ضرورة استمرار الجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية بما يخدم المواطن فى المقام الأول ويخلق حالة عامة من الرضا، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد حققت إنجازا كبيرا فى مستوى الأعمال الخدمية المقدمة للمواطن تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة على ارض بورسعيد لتقديم مستوى معيشى أفضل للمواطن على كافة الأصعدة.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أكد أن شارع عبد الرحمن شكرى يشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى يتضمن أعمال جمالية ولمسات فنية تبدأ من تقاطع أسوان وعبد الرحمن شكرى إضافة إلى زيادة معدلات الإضاءة وتركيب أعمدة إضاءة ديكورية جديدة كذلك عمل لاند سكيب متكامل للشارع بما يساهم فى الارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى للمنطقة، وخلق محور مرورى على درجة كبيرة من الكفاءة، يحقق السيولة المرورية والانسايبة فى حركة السيارات.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظ بورسعيد لتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع عبد الرحمن شكرى بحى الضواحى والذى يبدأ من محيط الأمن المركزى وحتى جراج المحافظة العمومى.

وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد تشهد خطة تطوير شاملة على درجة عالية تتماشى مع التطورات والتنمية فى مختلف المجالات وتساهم فى إحداث طفرة فى مجال الطرق والنقل، لافتا إلى أن حى الضواحى كان له النصيب الأكبر من مشروعات تطوير الطرق وخلق محاور مرورية جديدة توفر سهولة وانسابية الحركة وتربط بين كافة أحياء المحافظة.