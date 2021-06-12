السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: 18 مليون روسى تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن 18 مليون مواطن روسي تلقوا لقاح كورونا المستجد حتى الآن، مشيرًا إلى أن نتائج حملة التطعيم تجعل توسيعها ممكنًا.

وقال بوتين: "لا عجب في تحفظ معظم المواطنين الروس إزاء التطعيم.. إنه أمر طبيعي في بلادنا أن يلتزم الناس التحفظ- إذا جاز التعبير- إزاء مثل هذه الإجراءات. لكن يبدو لي أن خضوع 18 مليون شخص للتطعيم، وذلك بدون تسجيل حالة واحدة لحدوث أعراض جانبية تذكر، يمثل دليلًا واضحًا بما فيه الكفاية على أن التطعيم يجب أن يجري بشكل أوسع".

وأضاف: "أمر لا يوجد فيه سبب للخوف"، معلقًا على تصريحات المتروبوليت هيلاريون، رئيس قسم العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو، الذي أكد تأييد الكنيسة الروسية لتوسيع حملة التطعيم، مضيفًا أن مستوى التحصين يجب أن يشمل، برأيه، 118 مليون شخص وليس 18 مليونًا، كما هو الأمر حاليًا. كما علق بوتين في هذا الصدد: "ربما لسنا بحاجة إلى رقم 118 مليونًا، بل يجب أن تكون المناعة لدى 60% من السكان، بمن فيهم المتعافون، ومنهم من لم تظهر عليه أعراض المرض".

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