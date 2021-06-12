مباحثات بين السودان والصومال بشأن سد النهضة والتوترات مع أثيوبيا

التقت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، بمكتبها الخميس، محمد شيخ إسحاق إبراهيم سفير الصومال لدى السودان لاستعرض اللقاء بين الجانبين التطورات السياسية في الصومال وكذلك تطورات مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

وعبرت مريم المهدي عن متابعة السودان بحرص واهتمام كبير تفاصيل الراهن السياسي في الصومال الشقيق من منطلق العلاقات الأخوية وبحكم رئاسة السودان للدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، وفق بيان لوزارة الخارجية السودانية.

وأكدت ترحيب السودان بالتوافق الذي تم بين الأطراف بشأن إجراء الانتخابات الصومالية، كما قدمت الوزيرة شرحاً لجهود حكومة الفترة الانتقالية في الإصلاحات الاقتصادية، وجهود استكمال السلام الجارية حاليا باعتبارها من أولويات برنامج الفترة الانتقالية، إضافة إلى موقف السودان من تطورات ملفي سد النهضة والتوترات الحدودية مع إثيوبيا.

وكشفت اهتمام السودان بأوضاع الجالية الصومالية الكبيرة التي تشكل تجسيداً للعلاقات المتجذرة في بلدها الثاني السودان.

من جانبه، أكد سفير الصومال سعادته بهذا اللقاء، وعبر عن تطلع الصومال لدور السودان الفاعل في دعم استقرار الأوضاع في بلاده عبر رئاسته الحالية لإيقاد.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في الأمن والتنمية والاستقرار. وشدد الجانبان على أهمية التواصل على كافة المستويات لتفعيل هذه الآليات.