ترحيل طفلة إلى محبسها بعد قتل والدها حرقًا ببولاق الدكرور

قامت الأجهزة الأمنية بترحيل طفلة لمحبسها في دار رعاية وسط حراسة أمنية مشددة، عقب صدور قرار قاضي المعارضات بجنح جنوب الجيزة بإصداد قرار باستمرار حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامها بقتل والدها بإشعال النيران به أثناء نومه.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص 36 سنة، "متفحمة" داخل غرفة النوم بالشقة محل سكنه، وبإجراء التحريات وسؤال الجيران تبين مشاهدة نجلة المتوفي 13 سنة تنصرف بحقيبة بها ملابسها.

بتتبع خط سير الطفلة أمكن ضبطها وبتضييق الخناق عليها أقرت بسكب مادة قابلة للاشتعال "جاز" على جسد والدها أثناء نومه وأضرمت به النيران لتعديه عليها جنسيًا وجسديًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.