السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق الجولة السادسة من مفاوضات فيينا بشأن الملف النووى الإيرانى

النووي
النووي

انطلقت اليوم السبت الجولة السادسة من مفاوضات فيينا النووية بين مجموعة (4 + 1) وإيران وسط تفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم باتجاه العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وتشارك الولايات المتحدة أيضا في المفاوضات ولكن بشكل غير مباشر في ظل عدم رغبة طهران وواشنطن بالجلوس إلى طاولة واحدة.
ووفقا لمصادر دبلوماسية في فيينا فإن هذه الجولة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة النهائية على أمل التوصل إلى صيغة ختامية لإعلان اتفاق نهائي تعود بموجبه الولايات المتحدة الى اتفاق عام 2015 وترفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل التزام الأخيرة بكل بنود الاتفاق المذكور.
وذكرت البعثة الأوروبية في فيينا في بيان أن مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا سيرأس الاجتماع نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل.
وأضاف البيان أن ممثلي إيران ومجموعة الدول الأربع الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد واحد (فرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا زائد ألمانيا) سيشاركون في الجولة السادسة من أعمال اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة.
وجاء في البيان أن "المشاركين سيواصلون مناقشاتهم في ضوء عودة محتملة للولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لكل بنود هذه الخطة".
وكان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي قال في نهاية الجولة الخامسة إن بعض القضايا المهمة لا تزال بحاجة إلى حل من قبل طهران وشركائها في خطة العمل الشاملة المشتركة.

فيينا الملف النووي الملف النووي الايراني

الأكثر قراءة

رياح نشطة وجو حار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

مأموريات أمنية لضبط محمد حسين يعقوب و3 آخرين فى قضية «داعش إمبابة»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

«مات من العطش».. العثور على جثة شاب مصري متحللة في صحراء ليبيا

«الحج والعمرة» السعودية: أبلغنا الدول الإسلامية بقرارنا لهذا العام ووجدنا تفهمًا كبيرًا

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

28 وزيرا ويصوت عليها الكنيست غدا.. تفاصيل تشكيل "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية