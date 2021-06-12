الجزائريون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة

يواصل الناخبون الجزائريون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تشهدها البلاد اليوم السبت، وتشهد مكاتب التصويت في الولايات الجزائرية إقبالًا متفاوتًا من الناخبين، بحسب الولايات، والاختلاف بين المناطق الحضرية والريفية، وبدا ملحوظًا المشاركة القوية للشباب والنساء وكبار السن في عملية التصويت، في مختلف المناطق.

وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد اليوم بلغت 3.78% حتى الساعة العاشرة صباحًا، أي بعد ساعتين من بدء التصويت.

وقال شرفي في تصريحات له اليوم إن عدد الناخبين على الساعة العاشرة بلغ 889 ألفًا و658 ناخبًا من بين 23 مليونًا و522 ألفًا و322 ناخبًا مقيدين في الداخل، بينما بلغ عدد الناخبين المصوتين من أبناء الجاليات الجزائرية بالخارج 28 ألفًا و45 ناخبًا بنسبة 3.11% من بينهم 902 ألف و865 ناخبًا مقيدين بالخارج.

وتشهد الجزائر اليوم السبت انتخابات تشريعية مبكرة تتنافس فيها 1483 قائمة، من بينها 646 قائمة تمثل 28 حزبًا سياسيًا و837 قائمة مستقلة للفوز بمقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) البالغ عددها 407 مقاعد.