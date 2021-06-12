أرمينيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 223 ألفًا و643 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية عن ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 223 ألفًا و643 حالة، وذلك بعد تسجيل 85 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت وكالة أنباء "أركا" الأرمينية، اليوم السبت- أن هناك 120 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 215 ألفًا و118 حالة.



وأشارت إلى أنها لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس عند أربعة آلاف و482 حالة بينها 1093 حالة توفيت لإصابتها بأمراض أخرى.

كورونا حول العالم

كشفت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن إعطاء 2.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بـ 35.1 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس تقارير ومتوسط إعطاء الجرعات خلال سبعة أيام.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد 174.9 مليون حالة، وتم تسجيل 3.77 مليون وفاة بسبب الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وروسيا وتركيا وإندونيسيا وكندا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.