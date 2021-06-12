تأييد حكم إعدام عامل بمزرعة دواجن في المنوفية قتل شقيق زوجته

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد "عبد الحميد.ك.أ" عامل بمزرعة دواجن، لقتله شقيق زوجته لمروره بضائقة مالية، حيث صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 5943 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار عادل الكنانى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصمت عبد المعوض وعلاء الدين كمال، ومجدى تركى، ومحمد خليفة.

تعود أحداث القضية رقم 45948 لسنة 2016 جنايات مركز أشمون، والمقيدة رقم 3217، كلى شبين الكوم، عندما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير البحث الجنائى بالعثور على " ياسر ع ع" صاحب مزرعة دواجن جثة هامدة داخل مزرعته، إثر التعدى عليه بالضرب المبرح وتهشيم رأسه.

تبين من تحريات البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إلى قيام" عبد الحميد ك ا" عامل بمزرعة وهو زوج شقيقة المجنى عليه، تعرض لضائقة مالية، واستغل قيام شقيق زوجته بالثقة فيه وأسند إليه كافة الأعمال بالمزرعة وأحسن معاملته، لكنه قد تعرض لضائقة مالية، وبدأ يماطل صاحب المزرعة فى إعطائه المبالغ المالية المستحقة من عملية البيع والشراء، إلى أن أستغل تواجده فى غرفته لأخذ قسطا من الراحة، وتعدى عليه بشومة، قاصدا إزهاق روحه، تم القبض عليه وعقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالمنوفية التى قضت فى عام 2018 بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقا، وتم الطعن على الحكم، وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام.