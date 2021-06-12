25 يونيو.. توقيع كتاب للمؤلف إميل أمين عن البابا فرنسيس الأول

دعت اللجنة الأسقفية للإعلام، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لحضور ندوة وتوقيع كتاب "فرنسيس فقير وراء جدران الفاتيكان" للكاتب والمحلل السياسي إميل أمين، وذلك في السادسة من مساء يوم الجمعة، الموافق ٢٥ يونيو، بقاعة الينبوع بدير الآباء الفرنسيسكان بالمقطم.

وعلى صعيد آخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن احتفلت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالسواقي بالأقصر، التابعة لإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بعيد الصعود المجيد.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدأ الاحتفال بصلاة مسبحة قلب يسوع الأقدس، ثم أقيمت صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بهذه المناسبة، حيث ترأس الصلاة، القمص يوسف أقلاديوس، راعي الكنيسة، كما عاونه في الصلاة الأب أمجد عزت.

وفي الاطار ذاته، ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، احتفلت كنيسة السيدة العذراء بجاهين، بعيد صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماء.

ترأس الصلاة الأب أمين توفيق، راعي الكنيسة، وبمشاركة الأب بولس نصيف، وشمامسة الكنيسة، والمؤمنين، وألقى الأب بولس كلمة العظة بعنوان "معاني الصعود فى حياتنا".

وايضا كتب الأب أرسانيوس يوسف بصفحة المرقسية الكاثوليكية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ترأس صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد الصعود المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالقنطرة غرب.

شارك نيافته في الصلاة الأب إغناطيوس حكيم، والأب أرسانيوس يوسف، راعيا الكنيسة، والأب أندراوس فوزي، مدير مكتب التعليم المسيحي لإيبارشية الإسماعيلية وتوابعها. وألقى نيافة المطران كلمة العظة موضحًا أن المسيح صعد بناسوته، لأنه يملأ الكل بلاهوته. فصعوده بالناسوت هو تمهيد، وعلامة لصعودنا نحن "أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات"، ثم شرح نيافته مشهد الصعود، حيث الرب يسوع المسيح وسط تلاميذه، يمنحهم البركة والسلام.