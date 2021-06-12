الأنبا باخوم يشرح فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

أقام المركز الكاثوليكي المصري للسينما حفل توزيع جوائز تكريمات المركز، وكذلك الجوائز التي أقرّتها لجنة التحكيم للدورة التاسعة والستين للمهرجان السنوي للسينما المصرية، حيث بدأت فعاليات الحفل الذي قدّمته على المسرح الإعلامية، لميس سلامة، وتم نقله على الهواء مباشرة عَبر قناة (سات 7) بعرض فيلمًا تسجيليًا لبعض الدورات السابقة.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ألقى الأب بطرس دانيال، مدير المركز، ورئيس المهرجان كلمة تناول خلالها أهمية صناعة السينما ودور الفنانين ورسالتهم تجاه المجتمع، لذلك كان الإصرار على إقامة هذه الدورة الاستثنائية بالرغم من تحديات فيروس كورونا المستجد الذي يواجه العالم أجمع، مع توجيه التحية لأرواح الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة السابقة، كما ألقى سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، كلمة باللغة الفرنسية، أعرب خلالها عن انبهاره بهذا المهرجان العريق وتكريماته، حيث أنه العام الثاني له في مصر، ويتابع عن كَثب أخبار المركز ورسالته الإنسانية، ودور الفن المصري والفنانين في النهوض بالمجتمع المصري، كما وجّه التحية للأب بطرس لرسالته السامية والإنسانية التي يقوم بها.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تضمن الحفل أيضًا كلمة الأب مراد مجلع، الرئيس الإقليمي الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، تحدث فيها عن دور المركز ورسالته في المجتمع، ثم جاءت فقرة تكريمات المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والتي أقرّتها اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية الأستاذ مجدي سامي، والأستاذ ميشيل ماهر وكانت كالتالي:

جائزة الريادة السينمائية لكلٍ من: الفنان القدير/ حسين فهمي، والفنانة القديرة/ سهير المرشدي، والفنانة القديرة/ هالة فاخر، والتي اعتذرت عن الحضور لأسباب صحية.

جائزة فريد المزاوي، للمخرج القدير/ محمد عبد العزيز، والذي اعتذر عن الحضور، لظروف صحية وتسلّمها عنه شقيقه المخرج / عمر عبد العزيز، وكذلك جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير/ توفيق عبد الحميد، والذي اعتذر عن الحضور، لظروف صحية وتسلمها عنه المهندس/ فادي فوكيه.

وأيضًا جائزة المركز الخاصة للفنان القدير/ عبد العزيز مخيون، وجائزة التميّز الإعلامي للإعلامية القديرة/ سوزان حسن.، وذلك بالإضافة إلى جائزة الإبداع الفني لكل من:

السيناريست القدير/ إبراهيم الموجي، ومدير التصوير القدير/ د. سامح سليم، والموسيقار القدير/ عمر خيرت، والفنان والمطرب القدير/ محمد منير، والذي اعتذر عن الحضور، لظروف صحية وتسلمها عنه الفنانة هالة صدقي.

وتم أيضًا تسليم جوائز الدراما وجائزة المركز التشجيعية، والتي أقرّتها أيضاً اللجنة العليا للمهرجان وكانت على النحو التالي: جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي لعام ٢٠٢٠ للفنانة القديرة/ إنعام سالوسة عن دورها في مسلسل "الاختيار"، والتي اعتذرت لظروف صحية، وجائزة أفضل ممثل في عمل درامي لعام ٢٠٢٠ للفنان المٌبدع/ أحمد أمين عن دوره في مسلسل "ما وراء الطبيعة".

جائزة المركز التشجيعية لعام ٢٠٢٠ للفنان المتميّز/ محمود حافظ. وبعد الكلمات القصيرة من السادة المكرمين، وعرض فيلمًا تسجيليًا عنهم، تم التقاط بعض الصور التذكارية، كما تم عرض فيلمًا تسجيليًا مُجمعًا عن الأفلام الخمسة، التي تم اختيارها وفقًا للمعايير الأخلاقية والإنسانية للمركز، لتشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام من أصل ٢٣ فيلماً سينمائياً عُرضت عام ٢٠٢٠.

وقد شاركت بالمهرجان ولأول مرة منذ تأسيسه، أفلامًا بالمسابقة الرسمية لم يتم عرضها تجاريًا بدور العرض، حيث تم عرضها عبر بعض المنصات الإلكترونية. وقبل تكريم لجنة تحكيم الدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، كانت هناك كلمة من المخرج القدير محمد فاضل، والتي أعرب خلالها عن تقديره للمركز والقائمين عليه، لحيادهم التام وتشجيع صُناع السينما في شتى المجالات، كما وجه الشكر لأعضاء اللجنة من قامات الفن السينمائي لموضوعياتهم أثناء المناقشات حتى انتهوا من جوائز هذه الدورة.

وعقب عرض الفيلم التسجيلي عن لجنة التحكيم، تم تسليم دِرع المركز وشهادة تقدير لكلٍ منهم وهم: المخرج القدير / محمد فاضل، والمخرج والسيناريست القدير/ إبراهيم الموجي، ومدير التصوير القدير/ سعيد شيمي،

والمونتيرة القديرة/ سلوى بكير والتي اعتذرت عن الحضور، لظروف صحية وتسلمها عنها زوجها المخرج/ إبراهيم الموجي، والناقد الفني المتميّز/ محمود عبد الشكور ،والفنانة القديرة/ هالة صدقي، والفنان القدير/ هاني رمزي، (والذي اعتذر عن الحضور لسفره خارج البلاد)، والموسيقار المُبدع/ هشام جَبر، والذي اعتذر عن الحضور.

ثم جاءت الفقرة التي انتظرها الجميع ألا وهي إعلان نتيجة جوائز الدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، التي أقرّتها لجنة التحكيم، حيث كانت الجوائز على النحو التالي: شهادة الإبداع الفني للفنانة المتميّزة/ حنان مطاوع عن دورها في فيلم "يوم وليلة" .. شهادة الإبداع الفني للفنان المتميّز/ كامل الباشا عن دوره في فيلم "حظر تجول"، والذي اعتذر عن الحضور لسفره، وأرسل كلمة المصورة وتسلم الشهادة عنه المخرج أمير رمسيس، وكذلك شهادة الإبداع الفني لاسم الفنان القدير الراحل/ إبراهيم نصر عن دوره في فيلم "صاحب المقام"، جائزة أحسن ممثلة: للفنانة القديرة/ إلهام شاهين عن دورها في فيلم "حظر تجول"، وجائزة أحسن ممثل: للفنان القدير/ خالد الصاوي عن دوره في فيلم "صندوق الدنيا".

وتم منح جائزة أحســن تصوير: لمدير التصوير المُبدع/ سامح سليم عن فيلم "صاحب المقام"، جائزة أحسن مونتـاج: للمونتيرة المتميّزة/ رانيا المنتصر بالله عن فيلم "صاحب المقام"، وجائزة أحسن موسيقى تصويرية: للموسيقار المُبدع/ خالد الكمَّار عن فيلم "صاحب المقام"،

وجائزة أحســن سيناريو: للسيناريست المتميّز/ يحيى فكري عن فيلم "يوم وليلة"، وجائزة أحسن إخراج: للمخرج المُبدع/ أمير رمسيس عن فيلم "حظر تجول"، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة: للمخرج المُبدع/ محمد العدل عن إخراج فيلم "صاحب المقام"، وجائزة أحسن فيلم سينمائي: لفيلم "حظـــــــر تجول" وتسلمها المنتج صفي الدين محمود.