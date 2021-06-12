إحباط تهريب عملات أثرية داخل طرد وارد من إنجلترا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود، مدير عام جمارك طرود البريد، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات المصرية والعربية الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهورى 114 لسنة 1973، والذى ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعه وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي مفادها وجود أشياء مخالفة ضمن مشمول البوليصة رقم 78525496304 برقم محجوزات 10525 والواردة من إنجلترا وبالعرض على جون جميل، مدير جمرك فيدكس، قرر تشكيل لجنة من مصطفى أمين، مأمور الحركة ومحمد جمال الدين، مدير إدارة الحركة لمعاينة المشمول، فتبين وجود 7 عملات ورقية ونقدية مصرية وعربية متنوعة يشتبه فى كونها أثرية.

وتم عرض العملات على وحدة الآثار بقرية البضائع التى فأفادت بأن جميع المضبوطات أثرية وتخضع للقرار الجمهورى 114 لسنة 1973، والذى ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعه طبقا لاتفاقية اليونيسكو والاتفاقيات الثنائية بين الدول فى 2010.

وقررت هالة محمود، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 4 لسنة 2021 بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.