السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يحذر الأقباط من الغضب: يؤدي لنتائج لا يمكن إصلاحها

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الإنسان المؤمن الحقيقي هو من يهرب من الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله، ولو أقام الانسان الغضوب ميتا فهذا ليس مقبولا في عيني الله.

وأضاف في تصريحات له، أن أكبر مثل على ذلك هو غضب الوالي الروماني هيرودس والذي كان متوليا مقاطعة فلسطين واليهودية في أيام ولادة السيد المسيح، والذي بسبب غضبه وخوفه من أن يأخذ السيد المسيح مكانه في الحكم قتل كل أطفال بيت لحم واذلين تجاوزت أعدادهم الآلاف، فلو لم يكن وصل لتلك المرحلة من الغضب لما ارتكب ذلك الفعل الأثيم.

وطالب البابا تواضروس الثاني، الأقباط بشكل عام بالهروب من الغضب لأن أسباب الغضب تعمي الإنسان الغاضب عن نتائجه ونتائج الافعال والحماقات التي من الممكن ان يتركبها على اثر اصابته به، مشيرًا إلى ان من ضمن تعريفات الغضب انه فعل انساني يمكنه ان يقع بالانسان في افعال لا يمكنه اصلاح ما جرى عنها فيما بعد ذلك.

ووجه البابا تواضروس الثاني رسالة الى كل فرد غضوب قائلا: اقنع نفسك بان الغضب امرا لايصنع حلا ولا يقدم اجابة، وعندما تكلم السيد المسيح وهو كنز كل فضائل قال تعلموا منى لاني وديع ومتواضع القلب، وستان الفرق بين الانسان الوديع والمتضع وبين الانسان الغضوب لان الانسان الوديع والمتضع لا يسمح لشئ ان يغضبه او يعكر صفو روحه.

كما يقول الكتاب المقدس "إِذًا يَا إِخْوَتِي الأَحِبَّاءَ، لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُسْرِعًا فِي الاسْتِمَاعِ، مُبْطِئًا فِي التَّكَلُّمِ، مُبْطِئًا فِي الْغَضَبِ،" (يع 1: 19)، ويقول ايضا "اِغْضَبُوا وَلاَ تُخْطِئُوا. لاَ تَغْرُبِ الشَّمْسُ عَلَى غَيْظِكُمْ،" (أف 4: 26) ووصايا اخرى كثيرة تحذر من الغضب.

البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الغضب

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