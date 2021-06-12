برلمانى: تنسيقية الأحزاب خليط من الطاقة الإيجابية وحماس الجهد العالى

قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية خليط من الطاقة الإيجابية وحماس من الجهد العالي التي تنقلها كرات الدم بتنوعها حمراء وبيضاء في شرايين وعروق الدولة المصرية، لتدب الحياة في مؤسسات وأوصال وأطراف مجتمع يحلم بالحرية والعدالة الاجتماعية في بناء لجمهورية جديدة تعلي القيم الإنسانية وقادرة علي التحدي.

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب صالونها السياسى، مساء السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.. 3 أعوام من البناء" وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

يشارك فى الصالون إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمى، وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسلمى السيرتى عضو التنسيقية، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المشاركون فى الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها فى الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبل الكيان وخططه القادمة.