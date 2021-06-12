السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

نائبة: نجاح تجربة «تنسيقية الشباب» أكدت رؤية السيسي الثاقبة

آية مدني
آية مدني

قالت آية مدني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن نجاح تجربة تنسيقية  شباب الأحزاب والسياسيين أكدت صدق الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي عندما راهن على عنصر الشباب، مهنأة جميع أعضاء التنسيقية بمرور 3 سنوات على انطلاقتها الأولى.

أضافت مدني، في بيان اليوم، أن التنسيقية نموذج سياسي فريد من نوعه لا مثيل له، فمن المستحيل أن نرى في أي بلد آخر مزيج شباب من 25 حزبًا سياسيًا وعددًا كبيرًا من الشباب السياسي من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية يعملون معًا في كيان واحد وكخلية نحل من أجل الارتقاء بالمستوى السياسي والفكري والحواري لإعلاء المصلحة العليا للبلاد دون النظر إلى تحقيق مكاسب خاصة.

أشارت إلى أن هذا النموذج الفريد أفرز عن تولي قيادات شبابية واعدة من أعضاء التنسيقية للكثير من المناصب السياسية الهامة ومنها 6 نواب للمحافظين، و32 نائبًا بمجلس النواب، و16 نائبًا بمجلس الشيوخ، وبدأوا في تحقيق الهدف الذي تسعى له التنسيقية وهو "سياسة بمفهوم جديد".

ونوهت إلى أن بناء الجمهورية الجديدة للدولة المصرية سيكون على أكتاف شباب هذه الأمة الذين وفَّرت لهم القيادة السياسية كل السبل التي تساعدهم على التجديد والبناء وإحسان استغلالها.

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