التأمينات: صرف 282 مليار جنيه معاشات للعام المالى 2021 - 2022

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه فى اطار تكليفات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين أصحاب المعاشات، فقد تم إصدار العديد من القوانين والقرارات التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أهمها:

تحسين قيم المعاشات، من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش، حيث بلغ الحد الأدنى للمعاش في عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وتم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجياً ليكون 450 جنيها ثم إلى مبلغ 500 جنيه، ثم إلى 750 جنيها، وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش؛ ليكون مبلغ 900 جنيه اعتباراً من عام 2019.

وأضافت الهيئة فى بيان صادر عنها، أن عدد المستفيدين من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات 1.25 مواطن، لافتة أنه من كان معاشه في 30/6/2014 حوالي 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1/7/2021 مبلغ 1286 جنيها أي زيادته بمبلغ 986 جنيها بنسبة تزيد على 328%.

وعن تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية، أشار التقرير إلى أنه توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وآخرها توجيه رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من 1/7/2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة.

وبلغ مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً للقوانين حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30/6/2014.



وأوضح التقرير أن قيمة المعاشات المنصرفة فى 2013/2014 بلغت 86.5 مليار جنيه، حين ستبلغ هذه القيمة العام المالي المقبل 2021/2022 مبلغ 282 مليار جنيه.

أما المعاشات الاستثنائية فقد تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه سنوياً لعدد 57 ألف مواطن مصري خلال الفترة من 2014 حتى 2021.