السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة خزينة مطعم بالهرم 4 أيام

المتهمين
المتهمين

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، السبت، حبس المتهمين بسرقة خزينة مطعم بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة الهرم يفيد تعرض خزينة مطعم للسرقة، انتقل الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة وتبين من خلال المعاينة سرقة مجهولين لمبلغ مالي من الخزينة، بالإضافة إلى الجهاز الخاص بتخزين كاميرات المراقبة.

أفادت المعاينة التى أجراها المقدم محمد الصغير، مفتش مباحث غرب الجيزة، بوجود سر بكالون باب المطبخ بالمطعم، وكسر باب خزينة صغيرة تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مدير سابق بأحد فروع ذات المطعم واثنين منهم لهما معلومات جنائية.

تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وأضاف أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله بأحد فروع المطعم كان على علم بالاحتفاظ بمبالغ مالية بخزينة المطعم، فاتفق مع الآخرين على ارتكاب الواقعة، وقرروا بتخلصهم من جهاز الكاميرات بإلقائه بالطريق العام، واقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم وأنفقوه فـي سداد ديونهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

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