السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعا تدريبيا لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، مشروعا تدريبيا لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدنى.

وشهد المشروع فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة (المواقف الطارئة – الأزمات – الكوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة فى ظل الظروف الراهنة، بحضور عدد من طلاب جامعة مطروح.

وتخلل  التدريب عرضا عسكريا لطلبة المدارس الثانوية العسكرية (عام – فنى) بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط لديهم، كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.
وتضمن التدريب إنشاء معسكر إيواء عاجل ومستشفى عزل ميدانى، وتنفيذ بيان عملى لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة عناصر الحراسات المشددة.

وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة الوطن.

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