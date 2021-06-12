«السوشيال تفضحهم».. ضبط المتحرشين بالأطفال داخل قطارات السكة الحديد

فضحت منصات التواصل الاجتماعي عدد من المتحرشين بالأطفال من خلال رصد أفعالهم المشينة عبر كاميرات المراقبة أو الهواتف المحمولة.



آخر تلك الوقائع كان تصوير أحد ركاب قطار الجيزة ـ أسوان لشخص يمارس فعلاً فاضحًا مع طفل داخل القطار مستغلا نوم الركاب حتى اكتشف تصوير الشاب له فتشاجر معه، وحددت الأجهزة الأمنية صاحب الفيديو وحددت هويته وخلال ساعات سيجري تقديمه لجهات التحقيق، كما شهدت الفترة الأخيرة عدة وقائع تحرش بأطفال وسيدات في وسائل النقل العام ونجحت الأجهزة الأمنية في التصدي لها.

تحرش القطار



وفحصت الأجهزة الأمنية المختصة مقطع فيديو لواقعة ارتكاب مواطن فعلًا فاضحًا مع طفل من الباعة الجائلين، داخل القطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان بعد تداول مستخدمي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر من خلاله المتهم وهو يجلس على مقعد داخل القطار وبجانبه طفل من الباعة الجائلين، وارتكب المتهم مع الطفل فعلًا فاضحًا.



ونشر المواطن مقطع الفيديو عبر “فيسبوك” لشخص يقوم خلاله بعمل فاضح لطفل قاصر أثناء وجوده بقطار رقم 1008 المتجه إلى أسوان، وقال المواطن إنه أثناء تصوير الفيديو كان غير متأكد من الأفعال التي يقوم بها الشخص، لذلك تظاهر بنومه أمام الرجل كي يستطيع تصوير الفيديو، لأن معظم الركاب كانوا نائمين وقام بضبط الهاتف المحمول تجاه مرتكب الواقعة.



أضاف ناشر الفيديو أنه عندما قام بمراجعة الفيديو، عرف منه أن الطفل المستدرج من الأولاد المتسولين داخل القطار ووقعت مشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي بينه وبين المتحرش تحت نظر ركاب عربة القطار، مما جعله ينزل في محطة تابعة لمحافظة أسيوط.

طفلة الطالبية

على صعيد آخر، أحالت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمود هاشم "ترزي حريمي” متهم بالتحرش بطفلة بمنطقة فيصل، بعد تتبعها داخل عقار ورصدته كاميرات المراقبة أثناء دخوله برفقتها للمنزل الي محكمة الجنايات.

تضمن ملف التحقيقات التي باشرها عمرو المهيري، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور أقوال الطفلة المجني عليها التي سردت تفاصيل الواقعة وأقوال والدها الذي شهد بأن طفلته هرعت إليه مستغيثة من المتهم الذي حاول هتك عرضها بالإضافة إلى أقوال المتهم الذي أنكر محاولته التحرش بالطفلة مشيرا إلى قيامه بتوصيلها لمنزلها لحمايتها من الكلاب الضالة بالشارع.



وتضمنت التحقيقات مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة بمدخل العقار أثناء صعود المتهم رفقة الطفلة على السلم وبمواجهة المتهم به اعترف بظهوره في مقطع الفيديو نافيا تحرشه بالطفلة وهتك عرضها فيما أجرت النيابة مواجهة بين المتهم والطفلة التي تعرفت عليه بأنه من حاول التحرش بها.

وأعدت النيابة مذكرة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية ورفعتها إلى النيابة الكلية بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للتصرف فيها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار في منطقة فيصل، وتبين أنه يعمل "ترزي حريمي" وجاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، واستغل أن الطفلة بمفردها منزلها، فأقنعها بالصعود معها وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.

وأشارت التحقيقات التى يباشرها ، إلى أن الطفلة المجني عليه أثناء تواجدها بالشارع لشراء بعض متطلبات المنزل تتبعها المتهم الى المنزل سكنها وصعد وراءها وقام بحضنها من ظهرها ثم قام بحضنها من وجهها فقاومته وهربت منه إلى شقتها وأخبرت والدها ففر المتهم هاربا.

وأضافت التحقيقات أن والد الطفلة خرج من شقته وبحث عن المتهم فلم يجده فقام باسترجاع تسجيل كاميرات المراقبة التي رصدت دخول المتهم مع الطفلة للعقار فتعرف على وجهه وعاد للبحث عنه مرة أخرى بالمنطقة وعندما لم يتمكن من العثور عليه قام بنشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ثم توجه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور وأبلغ بالواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من خلال فحص كاميرات المراقبة من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه ترزي حريمي يبلغ من العمر 46 عاما وتتبع الطفلة بهدف التحرش بها وهتك عرضها ونجحت في ضبطه.

متحرش المعادي

وفي حكم رادع حكمت محكمة جنايات القاهرة، على المتهم محمد جودت، بطل القضية المعروفة بـ"التحرش بطفلة المعادي"، بالسجن المُشدد 10 سنوات لما أسند إليه من اتهامات.



القضية تعود أحداثها إلى انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم محمد جودت وهو يستدرج فتاة داخل إحدى البنايات في منطقة الحرية بالمعادي، وقد قام بالتحرش بها، قبل أن تخرج إليه إحدى العاملات في معمل تحاليل بالعقار، والذي رصدت الواقعة من خلال كاميراالمراقبة الخاصة بالعقار، ليتم ضبط المتهم خلال ساعات من انتشار الفيديو وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.