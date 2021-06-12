تطهير كورنيش المنيا وتكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين (صور)

تابع العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، انتظام عمل غرفة عمليات ادارة كورنيش النيل بمدينة المنيا في إطار متابعته تة لكافة الشكاوى الواردة إلي غرفة العمليات او عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعمل على حلها فوراً خاصة المشاكل المتعلقة بتأمين لعب الأطفال بإغلاق فتحات أعمدة الإنارة. ونظافة المكان ورفع اي تجمعات والقضاء علي ظاهرة الباعه الجائلين.

وقال مصطفي مرسي مدير كورنيش المنيا، إنه تم استمرار حملات التطهير والتعقيم، والتي تاتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تنفيذ توجيهات العميد رئيس مركز ومدينة المنيا بتوزيع عمال النظافة وتواجد هم علي مدار الساعة واستخدام ادوات ومعدات التطهير في غسيل وتطهير كورنيش مدينة المنيا على نهر النيل من المشايات والاستراحات والمقاعد به بالكامل و وكذلك الحدائق والاسوار والمسطحات الخضراء، وأماكن المواطنين بالممرات بداية من نادي الشرطة جنوبا وحتي ديوان عام المحافظة.

ومن جانبه شدد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا على إدارة كورنيش المنيا بعمل نقطة تواجد للأطفال المفقودين بكورنيش المنيا كما قامت إدارة كورنيش المنيا بالتعامل مع الباعه الجائلين الذين يتواجدون بكثافة علي الكورنيش، مما قد يؤدي ذلك تكدير الجو العام، كما تستمر أعمال النظافة علي مدار اليوم بكورنيش المنيا.

كان اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن افتتاح الكورنيش أمام المواطنين، تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الدكتور مصطفي مدبولي وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بإعادة فتح الحدائق العامة والمتنزهات، مع الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأجري المحافظ جولة تفقدية بالكورنيش استمع خلالها، لآراء المواطنين بعد الانتهاء من مراحل تطوير الكورنيش، حيث أكد أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة، مؤكدا ان اعمال التطوير ضمن خطة المحافظة، لتقديم مستوى عالي من الخدمات أمام ابناء المحافظة.

كورنيش النيل بالمنيا

تعقيم كورنيش النيل بالمنيا

تنظيف كورنيش النيل بالمنيا

كورنيش النيل بالمنيا

تعقيم كورنيش النيل بالمنيا

تعقيم كورنيش النيل بالمنيا

كورنيش النيل بالمنيا

كورنيش النيل بالمنيا