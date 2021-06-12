محافظ مطروح يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع بكلا من مدينتى الضبعة ومرسي مطروح مؤكدا على المتابعة اليومية لتنفيذ المشروعات والإسراع في أعمال التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات والتيسير على المواطنين مع توفير الخدمات والبنية التحتية للارتقاء بالمناطق المستهدفة.

وقام العميد محمد فوزى رئيس مركز ومدينة الضبعه بمتابعة اعمال الرصف بشارع المدرسة الثانوية الصناعيه حتى مزلقان الضبعة.

وفي مدينة مرسي مطروح تتم أعمال الرصف بعدد من المناطق حيث أكد رضا جاب الله رئيس المدينة علي أنه تتم حاليا أعمال رصف الحارة البطيئة يمين الطريق الدولي الساحلى مطروح إسكندرية من الكيلو ١ حتى الكيلو ٤، كذلك أعمال رصف وتوسعه شارع الامام مالك من منطقة حى الزهور بالكيلو ٧ حتى شارع علم الروم.

وأوضح أنه تتم اعمال رصف بمحور المرحوم الفنان على حميدة وربط المقابر بعزبة شندي بطول 500 متر وشوارع ابوشادى بعرابي بطول 1.5 كم وجاري العمل بمنطقة حتاوة بالكيلو 5 بطول 2 كم وسملا بطول 400 متر، بالاضافة الى استكمال اعمال اعادة الشيء لاصله بعدد من المناطق داخل المدينة.

وكان رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح قد أعلن عن استكمال تنفيذ خطة الرصف 2020/2021 شرق المدينه المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حيث تم الانتهاء من تنفيذ شوارع بعلم الروم بطول 1كم وربطها بكلا من محور على حميده بطول 1.25 كم والمقابر بعزبة شندى بالكيلو7 بطول 500متر وجارى العمل بمنطقة حثاوة بالكيلو ه بطول 2كم وسملا بالكيلو 12 بطول 400 م .

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح عن البدء في أعمال الترميم لشوارع منطقة عمارات محدوي الدخل بعد الانتهاء من أعمال الغاز الطبيعي وتوصيله بالمنازل والعمارات السكنية بنطاق المدينة وذلك في اطار خطة المدينة لاعادة الشئ لاصلة .

رصف شوارع مطروح والضبعة

رصف شوارع مطروح والضبعة

رصف شوارع مطروح والضبعة

رصف شوارع مطروح والضبعة

رصف شوارع مطروح والضبعة

رصف شوارع مطروح والضبعة

رصف شوارع مطروح والضبعة

شوارع مطروح والضبعة

مطروح

رصف شوارع مطروح والضبعة

شوارع مطروح والضبعة