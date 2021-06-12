السبت 12 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

12 ساعة في العمليات.. القصة الكاملة لتهشيم طفل ذا فويس رأس جاره

الطفل معاذ
الطفل معاذ

أحدث طفل برنامج ذا فويس كيدز معاذ عيسى، 16 عامًا، جدلاً واسعًا عبر منصات ووسائط التواصل الاجتماعي بعدما اعتدى على الطفل حسن شريف أسفر عن هذا الاعتداء تهشم جمجمة جاره وزميله في المدرسة.

وسيطرت حالة من الغضب على رواد مواقع التواصل بعد غرس معاذ مفاتيح كانت بحوزته في رأس جاره نتج عنها دخول الطفل في غيبوبة وتدهور حالته الصحية، لتتقدم والدة الضحية ببلاغ لأجهزة الأمن التي سارعت بضبط طفل ذا فويس كيدز وتوجيه له تهمة الشروع في قتل جاره (15 عامًا).

كانت مشاجرة بدأت بين الطفلين عندما عاد حسن من مرانه في أحد الأندية وأثناء وقوفه برفقة أصدقائه بدأ طفل ذا فويس كيدز الدخول معه في مناوشات إلا أن الضحية رفض التعامل أو الحديث معه نهائيًا، الأمر الذي جعل معاذ يقرر الدخول معه في مشكلة بمحيط سكن بحلوان حتى وقع الشجار ليسارع بضربه بمفتاح سيارة دخل كاملًا في رأسه وظل بها 5 ساعات حتى وصل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية نجح الطاقم الطبي في إخراجه من رأس الضحية.


وروى زملاء حسن وجيرانه أن معاذ بعدما غرز المفتاح في رأس زميلهم حاول إخراجه إلا أنه لم يتمكن من ذلك، لينجح أطباء مستشفى المعادي من إخراجه بعد عملية جراحية استمرت 12 ساعة، لتحرر أسرة الطفل المصاب محضرًا ضد طفل ذا فويس كيدز الذي لاذ بالفرار بعد وقوع جريمته، رافضين الصلح نهائيًا بعد توسط العديد من الزملاء والجيران، لتقرر الأسرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حق ابنهم الذي لازال يعاني من آلام حادة نتيجة الاعتداء. 

ذا فويس كيدز طفل تهشيم رأس جاره

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12 ساعة في العمليات.. القصة الكاملة لتهشيم طفل ذا فويس رأس جاره

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