وزير التنمية المحلية يشيد بنموذج القيادة الشابة بمحافظة بني سويف (فيديو)

أشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالجهود النوعية المنفذة على أرض محافظة بنى سويف ، التي شملت كافة المجالات والقطاعات معربا عن تقديره لمنظومة العمل التي يقودها المحافظ الشاب الدكتورمحمد هاني غنيم والتي تعمل من خلال رؤية واستراتجية متكاملة، تحت مظلة الرؤية التنموية التي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية.

وأثنى شعراوي على نجاح محافظ بنى سويف في الاستفادة من العناصر الشابة وتأهيل الكوادر الشبابية التي أصبحت عناصر يعتمد عليها في كثير من الملفات، مؤكدا على نموذج القيادة الشابة في بنى سويف مميز، لاسيما وأن المحافظ من الشباب ويعاونه اثنان الشباب " نواب المحافظ ".

وأعرب محافظ بنى سويف عن شكره وتقديره لوزارة التنمية المحلية تحت قيادة اللواء محمود شعراوي التي تدفع دائما نحو التطور واتاحة المجال أمام الشباب وفق رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منح الثقة لشباب مصر، وهم الأن في كل المجالات يواصلون العمل والابتكار في ضوء تنفيذ الرؤية التنموية للدولة المصرية.

مشيرا أن أولى الخطوات التي سعى إليها منذ توليه المسئولية هي تأهيل وتمكين شباب المحافظة ، حيث قد أثبتوا أنهم يمتلكون الكفاءة والقدرة على تحسين الواقع والدفع بجهود الدولة التنموية وخطتها الشاملة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال تفقد مشروع الصرف الصحي بقرية بني خليفة بمركز ناصر،ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطارالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واستمعا لموجز عن سير العمل في المشروع الذي سيخدم أكثر من 3200 نسمة بقرية بني خليفة، ويتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، حيث يجرى العمل حالياً بخطوط الشبكات والانحدار، ومن المقرر نهوه خلال 12 شهراً.

كما تابع المحافظ والوزير سير العمل في مشروع مجمع المدارس بقرية الرياض،والذي تنفذه الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث يضم المجمع مدرسة للتعليم الأساسي"إنشاء جديد" بتكلفة تزيد عن 10ملايين جنيه حيث تبلع المساحة الإجمالية 3330 متر تقربيا، فيما تبلغ مساحة المبني 667 متر ويتكون من دور أرضى و4 علوي وتضم 33 فصلاً دراسياً، بالإضافة إلى المدرسة الفنية للبنات "إنشاء جديد" بتكلفة تزيد عن 11 مليون جنيه تقريباً، وتبلع مساحة المبنى الدراسي 410 متر ويشمل 4 أدوار علوية بجانب دور أرضي بطاقة استيعابية 12فصلاً دراسيا، فيما تبلغ مساحة الورش 375متر، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 50 % ، فضلا عن تفقد مجمع الخدمات بالوحدة المحلية لقرية الحمام.

وفي زيارتهما للمحطة الوسيطة بناصر شاهد محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية شرحاً توضيحياً" presentation "للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز للقطاعات بشكل تفصيلي وماتم تنفيذه خلال الفترة الماضية والأعمال المقرر تنفيذها والمعوقات الواجب تذليلها.

حيث تم استعراض الموقف الحالي لأعمال الكهرباء والموقف التنفيذي للأراضي المخصصة لمشروعات الصرف الصحي وخطة الإحلال والتجديد لشبكات المياه بقرى المبادرة والموقف الحالي للمدارس المزمع إنشاؤها ومدى توافر الأراضي والمدارس التي تم الانتهاء منها،بجانب مناقشة موقف أعمال التبطين وتأهيل الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.

شهدت الزيارة حضور كل من : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ويلال حبش نائب المحافظ ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ومحمد جبر معاون المحافظ، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر ، ومسؤولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية،وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ