السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية مجانية في وحدة الشهيد خيرى بالقنطرة غرب ضمن «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن الدكتورعلي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن تنظيم قافلة طبية مجانية في كل التخصصات في الوحدة الصحية بوحدة الشهيد خيرى بالقنطرة غرب، يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وقال حطب إن القافلة تضم جميع التخصصات من بينها «الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، مسالك بولية، وغيرها من مختلف التخصصات»، مؤكدًا أنه متاح لجميع المرضى إجراء الكشوفات مجانًا، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان وتحويل أصحاب العمليات والحالات التي تستدعي تحويلها للمستشفى وإجراء كل الإجراءات لها مجاناً، بالإضافة إلى تواجد فريق تسجيل لقاح كورونا مجانا لجميع المواطنين.

وأضاف حطب، أنه سيتم صرف الأدوية المجانية للمرضى من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة مجانًا.

فيما تكثف مديرية الصحة برئاسة الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، القوافل الطبية الشاملة، خاصة فى المناطق النائية والمحرومة للمساهمة فى النهوض بقرى مبادرة «حياة كريمة»، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

فيما أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة" في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

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