السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«جيل الإسكندرية» ينتقد وقف بث القنوات الإقليمية على النايل سات

البرلمان
البرلمان

انتقد عمر عوض، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، دراسة البرلمان المصرى وقف بث القنوات الإقليمية على النايل سات والاكتفاء بالبث الارضى.


وأكد عوض أن القنوات الإقليمية كان لها دور كبير فى دعم مؤسسات الدولة ونشر كل الانجازات والمشاريع التى تتحقق فى كل المحافظات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى غير خاريطة مصر من انكسارات إلى انتصارات فى جميع المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية  والاجتماعية والثقافية وكان ذلك أمام انظر العالم كله من خلال البث على النيل سات، بالإضافة للوصول إلى كل بيت فى مصر حيث أن جميع المواطنين يعتمدون الان على أجهزة الإستقبال للأقمار الصناعية والتى تبث القنوات وأصبحت هى مصدر نقل الاخبار الموثقة والتى تحارب القنوات التى تحارب مصر والمدعومة من قوى الظلام والإرهاب.


وشدد امين جيل الإسكندرية أن القنوات الإقليمية المصرية لها دور وتأثير بين المواطنين، كما ناشد أعضاء مجلس النواب بدراسة الموضوع بكل دقه قبل اتخاذ قرار خطير مثل هذا، خاصة وأن هذه القنوات تربط مواطن الأقاليم التي تبث فيها ومنها وإليها بالوطن أو هكذا ينبغي.. يري نفسه من خلالها وتعبر عنه بشكل مباشر شوارع محافظته ومؤسساتها والمسئولين التنفيذيين بها والرياضة والحوادث التي تعنيه مباشرة وبما لا يمكن تحقيقه من القنوات الأخرى الأولى والثانية والفضائية ولا حتى القنوات الفضائية الوطنية الأخرى.


وأشار عوض ان الأقاليم يوجد ملايين من أبنائها في الخارج يحق لهم أن يروا وأولادهم بلادهم وأهلهم من خلالها بل هي إحدي وسائل ارتباط هؤلاء بوطنهم، وربما مشاريعه وفرص الاستثمار فيه وفي الأماكن التي قد يرتاحون في الاستثمار فيها.


وفي سياق آخر يعيش العاملون بقطاع القنوات الإقليمية حالة من القلق بعد إعلان البرلمان عن دراسة مشروع بوقف بث القنوات الإقليمية عبر النايل سات، والاكتفاء بها فقط على البث الأرضي، وهو ما أثار استياء عدد كبير من العاملين بالقطاع.


وفي وقت أصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بيانا، لتوضيح ما تم تداوله بشأن إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية والاكتفاء بالبث الأرضي بدءا من القناة الثالثة للقناة الثامنة.
وأكدت اللجنة أن ما أثير هو مجرد مقترحات تخص سياسة تشغيل القنوات للحصول على إنتاجية أفضل وهذا لا علاقة له بحقوق العاملين فيها.

الوطن قنا الإسكندرية إمام الرئيس اجتماع المصرية عبد الفتاح السيسي محافظ دعم قنوات الدولة على

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