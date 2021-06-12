بعد تصدرها التريند.. رواد السوشيال لابنة هيفاء وهبي: «راح تجملي أنفك»

تصدر اسم الفنانة هيفاء وهبي، مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث بنسبة مشاهدات عالية، حتى أصبحت تريند رقم 1 عبر جوجل، اليوم السبت، وذلك بسبب مرض ابنتها زينب فياض، وإجراءها عملية جراحية.

ونشرت زنيب فياض، عبر موقع تبادل الصور "انستجرام" وعلقت عليها قائلًة: "صار موعد عمليتى دعواتكم".

تعليقات رواد السوشيال ميديا

واختلفت أحاديث روّاد العالم الافتراضي "فيسبوك" عن سبب تصدر الفنانة هيفاء وهبي التريند، البعض تساءل عن سبب دخولها لإجراء عملية جراحية، فيما رجح البعض الآخر أن سبب العملية هي إجراء عملية تجميل في أنف زينف فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي.

وكتب لها عبير كوراني، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور "انستجرام" قائلًة: "الله يحميكي وعلى سلامة طمنينا عنك يا حلوة"، وردت ليلى مروان، من متابعي ابنة الفنانة هيفاء وهبي، قائلًة: "أنا بقول تجميل أنف، بالتوفيق والشفا".

وانهالت التعليقات الخاصة من المتابعين عليها بالدعاء، متمنين لها الشفاء والسلامة، وأن تنتهي العملية الجراحية على خير وتكون بصحة جيدة، فكتبت لها منة طلعت، من رواد موقع تبادل الصور "انستجرام": “سلامتك يا قمر، إن شاء الله تقومي بالسلامة وتبقى كويسة، في أقرب وقت”.

ودعا لها حساب يحمل اسم أمل علي، من متابعي زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي قائلًة: “الله يشفيك ويعافيك لا بأس عليك”، فيما تساءل وليد من متابعيها أيضًا عن سبب العملية الجراحية التي ستجريها زينب فياض قائلًا: “عملية شنو، انشالله تكوني بخير”.

جدير بالذكر أن زينب فياض، هى ابنة الفنانة هيفـاء وهبى، من زوجها الأول نصر فياض، الذى تزوجته في وقت سابق في بداية عمرها، وأنجبت منه ابنتها زينب، ومن ثم قررت دخول إلى عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق، لتحقق حلمها لتصبح مطربة وممثلة.