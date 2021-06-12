السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ربة منزل وإصابة نجلها في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

حادث
حادث

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا و أصيبت نجلتها بكسر بعظمة الترقوة إثر انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة " المنصورية " الموازية لطريق المنصورة -دمياط الشرقي أمام قرية " بساط كريم الدين " التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

 

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول كلا من  المدعوة " بدرين عباس محمد إبراهيم " 45 عاما ربة منزل "جثة هامدة " وكريمتها " نیرام عطا فتحي رزق " 24 عاما ، طالبة مصابة بكسر بعظمة الترقوة ، وتقيمان قرية " كفر عبد المؤمن " دائرة مركز دكرنس ( إدعاء حادث طريق ).

 

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال زوج الأولي المدعو " عطا فتحي رزق " 55 عاما ، مدرس ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال قيادته سيارته رقم ( دل ف 5297 ملاكي ) وبرفقته المذكورتين علي طريق ( المنصورة -دمياط الشرقي ) وأمام قرية " بساط كريم الدين " دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافه وإنقلابه بالسيارة بمياه ترعة "المنصورية" الموازية للطريق ووفاة زوجته وإصابة كريمته على إثر ذلك ولم يتهم أحدًا  بالتسبب في ذلك وبسؤال المصابة  أيدت ذات المضمون ، ولم تتهم أحدًا  بالتسبب في ذلك تم إنتشال السيارة بمعرفة الأهالي في حينه.


وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4484 إداري مركز شرطة شربين ، وجاري العرض على النيابة العامة

 

 

حادث 5 شركات مقاولات تنهي من تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة اخبار أخبار الدقهلية أخبار حوادث

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

يورو 2020.. فزع في ملعب مباراة الدنمارك وفنلندا بعد سقوط أريكسون مغشيًا عليه

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

«الحج والعمرة» السعودية: أبلغنا الدول الإسلامية بقرارنا لهذا العام ووجدنا تفهمًا كبيرًا

رياح نشطة وجو حار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

يورو 2020.. محاولات إنعاش قلب لاعب الدنمارك إريكسن بعد سقوطه خلال مباراة فنلندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

28 وزيرًا ويصوت عليها الكنيست غدًا.. تفاصيل تشكيل "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية