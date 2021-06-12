مصرع ربة منزل وإصابة نجلها في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا و أصيبت نجلتها بكسر بعظمة الترقوة إثر انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة " المنصورية " الموازية لطريق المنصورة -دمياط الشرقي أمام قرية " بساط كريم الدين " التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول كلا من المدعوة " بدرين عباس محمد إبراهيم " 45 عاما ربة منزل "جثة هامدة " وكريمتها " نیرام عطا فتحي رزق " 24 عاما ، طالبة مصابة بكسر بعظمة الترقوة ، وتقيمان قرية " كفر عبد المؤمن " دائرة مركز دكرنس ( إدعاء حادث طريق ).

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال زوج الأولي المدعو " عطا فتحي رزق " 55 عاما ، مدرس ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال قيادته سيارته رقم ( دل ف 5297 ملاكي ) وبرفقته المذكورتين علي طريق ( المنصورة -دمياط الشرقي ) وأمام قرية " بساط كريم الدين " دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافه وإنقلابه بالسيارة بمياه ترعة "المنصورية" الموازية للطريق ووفاة زوجته وإصابة كريمته على إثر ذلك ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك وبسؤال المصابة أيدت ذات المضمون ، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك تم إنتشال السيارة بمعرفة الأهالي في حينه.



وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4484 إداري مركز شرطة شربين ، وجاري العرض على النيابة العامة