مأموريات أمنية لضبط محمد حسين يعقوب و3 آخرين فى قضية «داعش إمبابة»

كشفت مصادر أمنية لـ"الدستور" عن أن شرطة تنفيذ الأحكام جهزت مأموريات نفاذًا لقرار المحكمة الخاص بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وثلاثة آخرين وتقديمهم لجلسة المحاكمة يوم 8 أغسطس محبوسين.

وأكدت المصادر أن قرارات المحكمة واجبة النفاذ وأن الأجهزة الأمنية من شأنها تنفيذ القرار، وفي حالة بيان وجود المطلوبين خارج مصر سيتم تقديم شهادة رسمية لجهة الضبط والإحضار وسيجرى إدراجهم على قوائم ترقب الوصول نفاذا لقرار هيئة المحكمة.

كانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة في طره، صباح اليوم السبت، قد قررت ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وأحمد محمد بدر، وإبراهيم عادل، وأحمد عصام وحبسهم على ذمة القضية، وندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان وذلك لتخلفهم عن المثول أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادتهم بناءا على طلب دفاع 12 متهما في خلية داعش إمبابة.

كما قررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة" لجلسة 8 أغسطس.

وحصلت "الدستور" على نص التقرير الطبي الخاص بالشيخ محمد حسان، والمرفق باعتذار لهيئة الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إذ تسلمت هيئة المحكمة من استئناف القاهرة طلب مقدم من بدوي محمد عطية المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن محمد حسان، بتوكيل مرفق صورته الضوئية مع الطلب، تضمن أن موكله الشاهد المذكور بمحاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بخلية داعش إمبابة الثانية، مريض وملازم الفراش أثرا إجراء عملية جراحية استئصال وزرع مثانة.

وتابع التقرير: «جرى تركيب قسطرة وما زال في فترة النقاهة الطبية وأوصى الأطباء بعدم الانتقال لخطورته علي حياته وعدم تعرضه للملوثات لتجنب فشل الزرع والمضاعفات وأثبت في طلبه أن موكله يعتذر عن الحضورعن تلك الجلسة طالبا إعفاءه من الغرامة المستحقة عليه بحكم المحكمة في الجلسة الماضية لتغيبه عن المثول للإدلاء بشهادته.

وطالب المحامي بتطبيق نص المادة 281 إجراءات جنائية، وقد أرفق بطلبة حافظة مستندات تضمنت تقرير طبي من جامعة المنصورة مركز الكلي والمسالك البولية، ثابتا أن محمد حسان قد خضع لجراحة كبرى في المسالك البولية جامعة المنصورة لاستبدال المثانة المصابة بأورام من الأمعاء، والمريض في فترة النقاهة لحين الشفاء التام ورفع الدعامات الداخلية ويخضع للعلاج الطبيعي وتمرينات المثانة المزروعة والمتابعة ويتحاشا السفر والمجهود الشاق لتحاشي المضاعفات المستقبلية نظرا لحساسية وكبر حجم الجراحة.

وأشرت المحكمة على الطلب كما أمرت النيابة العامة بإعلان مؤرخ 7 يونيو الجاري بمعرفة معاون مباحث قسم أول أكتوبر بخصوص الشاهد الأول محمد حسان، ومثبت محل إقامته، بأنه قد تم إعلانه مع نجله أنس، والثاني خاص بالشاهد محمد حسين يعقوب، وتم إعلانه مع نجله علاء، وقرر أن والده مسافر خارج القاهرة، بالنظر والارفاق..

وذلك خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

وتغيب كل من محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، عن المثول أمام هيئة المحكمة التي وافقت على طلب دفاع المتهمين للاستماع لشهادتهما، وقررت في جلستها الماضية تغريمهما مبلغ ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة وكلفت النيابة إعلانهما لحضور جلسة اليوم إلا أنهما تخلفا أيضا عن الحضور، وبحسب مصادر قانونية مطلعة على سير القضية فقد قدما لهيئة المحكمة اعتذارا عن الحضور.