لجنة «الاستراحات والمساكن» بجامعة سوهاج تجتمع لاستعراض آخر المستجدات

ترأس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، اجتماع لجنة الاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس رقم (٢٠) لشهر يونيو، بقاعة مجلس الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من البنود المطروحة على جدول الأعمال، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائبا رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والمحاسب محمود الجبالي مدير الاستراحات، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن الاجتماع أسفر عن الموافقة على عدد من القرارات المطروحة على جدول الأعمال مع تكليف المختصين بمتابعة تنفيذها، وإرجاء بعض القرارات لحين إعادة عرضها على مجلس الإدارة مقرونة بالمبررات القانونية، مشدداً على متابعة جميع إجراءات الحماية والوقاية الخاصة بالاستراحات للحفاظ علي صحة قاطنيها، والتأكيد على سلامتهم، ومتابعة أعمال النظافة والصيانة الخاصة بأماكن التسكين، مع مراعاة التباعد في الغرف وتوفير التهوية الجيدة والتعقيم بها، بحيث لا يزيد محتوي كل غرفة على سريرين فقط.

ومن جانبه قال محمود الجبالي إن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس، منها تخصيص سكن للطلاب الوافدين، متابعة الأعمال الموكولة للإدارة الهندسية لسرعة إنجازها في الموعد المحدد، إلى جانب النظر في الطلبات المقدمة لصرف عدد من أجهزة التكييف بالاستراحات، وكذلك إعادة تسكين بعض الشقق التي تم استلامها بحكم محكمة، إضافة إلى النظر في طلبات مقدمة من أعضاء هيئة التدريس للحصول على شقق سكنية وطرح البعض الأخر للتأجير.

وفي السياق تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات نهاية العام بكلية الصيدلة في أسبوعها الثاني على التوالي، والتي يؤديها 1463 طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس، وتستمر في الفترة من 8 حتى 30 يونيه الجاري بمقر الجامعة القديم، يرافقه الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور محمود الأمير، والدكتور محمد عبدالعال مدير شئون الطلاب.

وخلال تفقده أعمال الامتحانات، أكد رئيس الجامعة على ضرورة توفير الجو النفسي الملائم لجميع الطلاب ليتمكنوا من أداء جميع الاختبارات بسهولة ويسر، مشدداً على تواجد جميع أعضاء هيئة التدريس والملاحظين المكلفين بأعمال الامتحانات في أماكنهم المخصصة، والتعامل الفوري مع أي مشكلة طارئة قد تحدث والعمل على زوال أسبابها بشكل عاجل، مشيراً إلى أن الوضع بوجه عام مطمئن فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كل المقومات المتعلقة بها من مواد معقمة، كمامات وكاشفات حرارية، موجهاً شكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين الطلاب في امتثالهم لتنفيذ تلك الإجراءات حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي السياق نفسه أعلن رئيس الجامعة عن توفر عدد من لجان "العزل" بجميع كليات الجامعة مجهزة بكل ما يلزم لاستقبال أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وترغب في أداء الاختبارات، موضحاً أنه حتى تاريخه لم تستقبل تلك اللجان أي حالة من تلك الحالات المشار إليها، مضيفاً أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة أعمال الامتحانات بصفة يومية للتأكد من مطابقة مستوى الامتحانات بما تم شرحه وجهاً لوجه أو عن طريق المنصات الالكترونية، مناشداً أعضاء هيئة التدريس مراعاة تلك الظروف الاستثنائية خلال عملية التصحيح.

من جانبه قال الدكتور مجدي القاضي، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بكلية الصيدلة بلغ 1463 طالب وطالبة، منهم 1158 بقسم "جنرال" موزعين على 53 لجنة، و 305 طالب بقسم "اكلينيكال" موزعين على 22 لجنة فرعية، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، لافتاً إلى توفير طاقم طبي لمتابعة قياس درجة الحرارة أول بأول والتعامل الفوري مع أي حالة مشتبه بإصابتها.

جدير بالذكر أن عمليات التصحيح تتم أول بأول عن طريق الحاسب الالي، لتطبيق الشفافية وإعلان النتيجة في أقرب وقت.