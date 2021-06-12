في ذكرى ميلاده.. 9 معلومات عن الكوميديان الراحل محمد عوض

تحل اليوم الثاني عشر من يونيو ذكرى ميلاد الفنان والكوميديان الكبير محمد عوض في عام 1932، واسمه الحقيقي محمد محمد عوض يوسف، وترصد “الدستور” 9 معلومات عن الرجل الذي قدم كوميديا من نوع خاص ومختلف وكان بطلا منافسا للكبار.

1- تزوج محمد عوض زميلته بالجامعه قوت القلوب عبدالوهاب مازن، وهى من أصول تركية من ناحية الأم، وأنجب أبناءه الثلاثة، مصمم الاستعراضات الراقصة "عاطف عوض" ، والمخرج "عادل عوض" والممثل "علاء عوض"، ولم تتحمل زوجته وفاته فماتت فى الأربعين.

2- ولد محمد عوض لأسرة بسيطة من محافظة الشرقية، وبعد وفاة والديه تحمل مسئولية إخواته البنات، وكان مازال فى مراحل التعليم، وكان من هواياته الكشافة ولعب كرة القدم والرحلات، وكان يتمنى الإلتحاق بالكلية البحرية، ولكنه إلتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم فلسفة وتخرج منها عام ١٩٥٧.

3- التحق عوض بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج منه عام ١٩٦٢ ثم شارك فى فريق التمثيل بالمدرسة، وحينما إلتحق بكلية الآداب كون فرقة مسرحية تبناها أستاذه بالكلية الكاتب الكبير أنيس منصور، وأشرف على الإخراج الفنان سراج منير، وقدم العديد من أدوار نجيب الريحانى، وإنضم لفرقة الريحانى، وهو مازال طالبا، براتب ٧ جنيهات شهريا، وكان يؤدى أدوار الفنان عادل خيرى، بطل الفرقة، عندما كان يمرض، ثم إنضم بعد تخرجه لفرقة المسرح الحر، بالأضافة لوجوده فى فرقة الريحانى.

4- كان عوض يشارك فى الخمسينيات فى البرنامج الإذاعى ساعة لقلبك، حيث كان يقدم شخصية "الأليط" وأصبح صوته مميزا للمستمعين، ومع تكوين فرق التليفزيون المسرحية فى الستينيات.

5- أشركه الفنان عبدالمنعم مدبولى فى بطولة مسرحية جلفدان هانم للكاتب على احمد باكثير، وقام بدور "عاطف الأشمونى" ونجحت نجاحا كبيرا، ومع إذاعتها بالتليفزيون أصبح وجها مألوفا، وإكتسب شهرة واسعة، حيث أعقبها بمسرحيات ناجحة مثل " أصل وصورة" و "مطرب العواطف" و "العبيط" و "نمره 2 يكسب" والأخيرة كانت ابداع فنى وجهد كبير.

6- قام عوض بأداء ٤ شخصيات فى المسرحية المذكورة وحقق إيرادات غير مسبوقة، ليصبح عوض أيقونة المسرح، وبلغت مسرحياته ٨٠ مسرحية.

7- بالسينما فقد بدأ عوض بالإشتراك بها عام ١٩٦٠ بفيلم شجرة العائلة فى ادوار مساعدة حتى منتصف الستينيات حيث بدأ يتحمل مسؤولية بطولة الأفلام، حتى انه قدم خلال الستينيات ٣٠ فيلما، وفى السبعينيات أصبح عوض صاحب النصيب السينمائى الأكبر من كل نجوم الكوميديا فى ذلك الوقت.

8- عمل عوض مع كبار النجوم خصوصا النجمة سعاد حسنى التى شاركها فى العديد من الأفلام، ثم كون شركة إنتاج وقدم العديد من الأفلام من إنتاجه، كما شارك فى مسلسلات إذاعية وتليفزيونية وإشتهر بدور "شراره" فى مسلسل برج الحظ عام ١٩٧٨.

9- توفى بالقاهرة فى ٢٧ فبراير من عام ١٩٩٧ متأثرا بمرض السرطان.