«بليغ حمدي سلطان الألحان».. كتاب جديد لـ أيمن الحكيم

كشف الكاتب أيمن الحكيم عن أحدث إصداراته الأدبية من خلال كتاب “بليغ حمدي سلطان الألحان” المقرر صدوره قريبا في عمل فني جديد يقدم أسرارا عن حياة ملك الألحان الراحل بليغ حمدي وأبرز إسهاماته الفنية.

ونشر الكاتب أيمن الحكيم غلاف الكتاب الجديد مع منشور له للإعلان عن مولوده الجديد حيث علق عليه وكتب: “بليغ حمدي ..الحب كله كتابي عن سلطان الألحان بليغ حمدي يصدر قريبا عن دار إنسان للنشر والتوزيع (شكرا للدكتور سامح شاكر ورشا الشهيد وكل فريق العمل بالدار ).. كتاب يليق بأمل مصر في المزيكا واسقيني واملا واسقيني تاني منك م الحب من نور زماني اسقيني ياللي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني”.

غلاف كتاب بليغ حمدي سلطان الألحان

وقبل أسابيع وفي السياق نفسه نشر الناقد السينمائي محمود عبدالشكور٬ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"٬ صورة تجمعه بالمخرج محمد فاضل٬ موضحا أن الأخير أخبره أن هناك مادة فيلمية كبيرة مصورة عن الفنان بليغ حمدي، يمكن أن تصنع فيلما تسجيليا، ولكن لم يتم مونتاج هذا المادة حتى الآن حيث أن المخرج محمد فاضل كون شركة لإنتاج أفلام تسجيلية في السبعينيات، مع الكاتب راجي عنايت ومهندسة الديكور نهى برادة، وقد أنتجت الشركة بالفعل فيلمين عن صلاح جاهين وحسين بيكار، وكان فيلمها الثالث عن بليغ حمدي، وبالفعل رافق فاضل بليغ في كل مكان لمدة 3 شهور. كانت معايشة كاملة أثمرت هذه المادة الفيلمية الموجودة حاليا لدى نهى برادة، ولكنها مجرد مادة فيلمية تنتظر المونتاج".

يذكر أن بليغ حمدي موسيقار وملحن مصري، من مواليد شبرا بالقاهرة عام 1931 ﻷب عالم في مجال الطبيعيات وحائز على جائزة الدولة، أحب الموسيقى والعزف على العود منذ الصغر، وطلب من والده عود وهو لا يزال في الثامنة من عمره، شارك بالتلحين والغناء في فرقة ساعة لقلبك، وبعدها عمل ملحنًا مع الفنان محمد فوزي في شركته نصر فون، أثرى الحياة الفنية بمشاركاته الموسيقية وألحانه في العديد من الأعمال الفنية، وشارك في أفلام كثيرة منها شوارع من نار، العمر لحظة، مسافر بلا طريق، شيء من الخوف توفى في عام 1993.