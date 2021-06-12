1077 إصابة و16 وفاة بكورونا فى السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، 1077 إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا، و906 حالات شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 464 ألفا و780 حالة، والوفيات إلى 7 آلاف و 553 حالة، والشفاء إلى 446 ألفا و960 حالة.

وفي سياق متصل، شهدت الأعداد التي أعلنت عنها السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية، انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كما شهدت زيادة في عدد الوفيات لأول مرة منذ نوفمبر من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 463703 حالات مؤكدة، بزيادة 1175 إصابة جديدة، بينما تم تسجيل 1286 حالة أمس، وتم تسجيل 1262 حالة تعاف جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 446054 حالة، "96% من إجمالي الإصابات المسجلة".



كما أعلنت الوزارة تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7537 حالة وفاة.