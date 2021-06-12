الإمارات تقدم 101 ألفا و234 جرعة من لقاح كورونا

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قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 101 ألفا و234 جرعة من لقاح كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13 مليارا و785 مليونا و663 جرعة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، بأن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد- 19.

وسجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم ، 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 596 ألفا و17 حالة.



وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 1724 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2094 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 575 ألفا و288 حالة.