اليونان توافق على تمديد تصريح الدخول غير المحدد للروس حتى 21 يونيو الجاري

وافقت السلطات اليونانية، اليوم السبت، على مد الإذن الخاص بالوصول غير المحدد بالحصص للمواطنين الروس حتى 21 يونيو الجاري، وذلك بشرط وجود شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أو نتيجة اختبار (PCR) سلبية.

ويأتي القرار الجديد - بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية - في إطار سلسلة من القرارات اتخذتها اليونان سابقا، ومنها إلغاء حصة دخول 4 آلاف مواطن روسي في الأسبوع، وكذلك إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي لمدة سبعة أيام عند الوصول للمسافرين الروس الجدد.

ووفقا للقرار الجديد، قد يطلب من الركاب بشكل عشوائي إجراء اختبار فيروس كورونا عند الوصول إلى اليونان، وفي حالة وجود نتيجة اختبار إيجابية يتعين على الراكب الدخول في حجر صحي لمدة 10 أيام.

يذكر أن عدد الرحلات الجوية لاتجاه موسكو - أثينا زادت إلى 8 رحلات في الأسبوع منذ 10 يونيو الجاري، فيما لا توجد رحلات طيران شارتر من روسيا إلى المنتجعات اليونانية حتى الآن.

وقد أعلنت السلطات الصحية في اليونان، أمس الجمعة، تسجيل 791 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية، خلال الفترة نفسها 11 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة "كورونا" إلى 12 ألفًا و381 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في اليونان منذ بداية الوباء إلى 413 ألفًا و 954 حالة إصابة.

وانخفض عدد المرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي إلى 375 شخصًا، مقارنة بـ 445 شخصًا، يوم الجمعة الماضي.