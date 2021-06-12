تفاصيل العثور على سائق مذبوحًا في قنا

سرقوا التوك توك الخاص به وقتلوه

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، تفاصيل جديدة عن حادث ذبح سائق بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، ظهر اليوم السبت، على يد لصوص، وذلك أثناء محاولة سرقة التوك توك الخاص به.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الدستور": أن المجني عليه، سائق التوك توك أستدرجه 3 أشخاص إلى مركز أبوتشت وقاموا بذبحه وإلقاؤه فى مدخل المدينة بالقرب من قرية الزرايب التابعة للمركز، وحصلوا على التوكتوك الخاص به وفرو هاربين، وسط حالة من الذعر بين الأهالى، لافتًا أن الشرطة تمكنت من ضبط أحد الجناة.

وكان الأهالى بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، قد عثروا اليوم السبت، على شاب مذبوح، بمدخل المدينة بالقرب من قرية الزرايب، وتم نقله إلى مستشفى أبوتشت العام، وذلك لتلقي العلاج اللازم، وإنقاذ حياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، من إلقاء القبض على المتهمين بقتل شاب بسلاح أبيض بقرية نجع قابول بمدينة نجع حمادي، بعدما قاومهم أثناء سرقة دراجة بخارية، بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إلقاء القبض على متهمين مقيمين بقرية عزبة أدم ومتهم أخر مقيم بقرية الرحمانية بدائرة نجع حمادي، وذلك لإتهامهم بقتل الطالب، محمد ناصر، 17 عامًا، بعدما قاومهم أثناء محاولتهم سرقة دراجة بخارية بقرية نجع قابول بنجع حمادي.

وتحررت المحاضر اللازمة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.