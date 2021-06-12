السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنع بسكويت بمنطقة برج العرب يستخدم مواد مجهولة المصدر

ضبط مصنع بسكويت بمنطقة
ضبط مصنع بسكويت بمنطقة برج العرب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات على بعض المصانع بنطاق المحافظة، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية حفاظًا على المواطنين من الغش التجاري.

حيث قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب، مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبدالحميد، مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين وسط بشن حملات بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع بسكويت بمنطقة برج العرب يستخدم الهوالك فى إعادة التصنيع مرة أخرى واستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

وقد تم تحريز عدد ٧ شكائر زنة الشيكارة الواحدة ١٠٠ كجم  بإجمالى ٧٠٠ كجم هوالك، و٣ براميل صويا لسنين، عبوة البرميل ٢١٠ كجم، بإجمالى ٦٣٠ كجم مجهولة المصدر، ٣٢ شيكارة لبن جاف زنة الشيكارة، ٥٠ كجم بإجمالى ١٦٠ كجم مجهولة المصدر.

وفى مجال الغش التجاري، وتقليد العلامات التجارية تم شن حملات على قطاع محلات بيع الإلكترونيات بشارع الملك حفنى التابع لمنطقة المنتزه أول، و قد أسفرت الحملات عن تحرير محضر غش تجارى، و تقليد علامة تجارية لأحد محلات بيع الإلكترونيات، وتم تحريز عدد ٣٠ لفة سلك طول اللفة ١٠٠ متر  مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر غش تجارى وتقليد علامة تجارية لمحل بيع إلكترونيات، وتم تحريز عدد ٢٥ لفة سلك طول اللفة ١٠٠ متر مجهولة المصدر، ومحضر غش تجاري وتقليد علامة تجارية لمحل بيع إلكترونيات وتم تحريز عدد ٢٠ لفة سلك طول اللفة ١٠٠ متر مجهولة المصدر.

وتحرير محضر غش تجارى وتقليد علامة تجارية لمحل بيع إلكترونيات وتم تحريز عدد ٢٥ لفة سلك طول اللفة ١٠٠ متر مجهولة المصدر، تحرير محضر غش تجارى وتقليد علامة تجارية لمحل بيع إلكترونيات وتم تحريز عدد ٢٠ لفة سلك طول اللفة ١٠٠ متر مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.     

تموين الاسكندية الإسكندرية الغش التجاري حملات تحرير محاضر

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