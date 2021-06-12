السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آخرهم فراج وبسنت.. أفراح فنانين تصدرت «السوشيال ميديا»

فراج وبسنت
فراج وبسنت

عادة ما تهتم وسائل التواصل الاجتماعي بالأحداث الهامة للمشاهير، خاصة إن كانوا داخل الوسط الفني، ويزداد الأمر اهتمامًا عندما يتزوج المشاهير وتُقام الأفراح بطرق مختلفة، فما بين تعليقات تشيد بطرق الأفراح وإطلالات العرائس ومجوهراتهم، وما بين الانتقادات المختلفة، تتنوّع تعليقات رواد وسائل التواصل الاجتماعي على أفراح المشاهير، والتي كان آخرها حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوفي أمس الجمعة. 

"فراج وبسنت.. رقص على مهرجانات"

أقيم مساء أمس الجمعة، حفل عقد قران الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن، وعلى الفور انتشر على موقع "إنستجرام"، الكثير من مقاطع الفيديو والصور من حفل زفاف فراج وبسنت، وظهر الثنائي بأكثر من إطلالة لفتت الأنظار.

وعلى أنغام المهرجانات، رقص الثنائي فراج وبسنت على الكثير من الأغاني والمهرجانات في حفل زفافهما، كما بكت العروس فرحا لحظة عقد قرانها بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

"هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. حنة شعبى وزفاف أسطوري"

احتفلت الفنانة هنادى مهنا بليلة الحنة، التي غلب عليها أجواء الطابع الشعبي، حيث تزين مكان الحنة بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، وزين مكان الحفل كله بالديكور الشعبى، بعدها أقيم حفل زفاف بحضور عدد من كبار شخصيات الوسط الفني، ونجوم شعبيين. 

ونالت هنادي مهنا إعجاب جميع الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بإطلالتها ووصفوا الزفاف بـ "الأسطوري"، وانتشرت صورًا للعروسين وهما يقضيان شهر العسل.

"دينا داش.. زفاف تمنته كل فتاة"

نال حفل زفاف دينا داش إعجاب جميع الفتيات، فعقب حفل الزفاف، تصدّر اسم البلوجر دينا داش، منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما استطاعت دينا داش خطف الأنظار بفستان زفاف بدا وكأنها أميرة. 

كما نالت الرقصات على المهرجان إعجاب جميع الجمهور وأصبح الفرح متصدرًا وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أيام بعد الفرح. 

مواقع التواصل مهرجان صور فرح جمهور زفاف

الأكثر قراءة

رياح نشطة وجو حار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

مأموريات أمنية لضبط محمد حسين يعقوب و3 آخرين فى قضية «داعش إمبابة»

«مات من العطش».. العثور على جثة شاب مصري متحللة في صحراء ليبيا

«الحج والعمرة» السعودية: أبلغنا الدول الإسلامية بقرارنا لهذا العام ووجدنا تفهمًا كبيرًا

مصادر قانونية: الطبيب الشرعي سيوقع الكشف الطبي على محمد حسان في منزله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

28 وزيرا ويصوت عليها الكنيست غدا.. تفاصيل تشكيل "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية