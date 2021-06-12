آخرهم فراج وبسنت.. أفراح فنانين تصدرت «السوشيال ميديا»

عادة ما تهتم وسائل التواصل الاجتماعي بالأحداث الهامة للمشاهير، خاصة إن كانوا داخل الوسط الفني، ويزداد الأمر اهتمامًا عندما يتزوج المشاهير وتُقام الأفراح بطرق مختلفة، فما بين تعليقات تشيد بطرق الأفراح وإطلالات العرائس ومجوهراتهم، وما بين الانتقادات المختلفة، تتنوّع تعليقات رواد وسائل التواصل الاجتماعي على أفراح المشاهير، والتي كان آخرها حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوفي أمس الجمعة.

"فراج وبسنت.. رقص على مهرجانات"

أقيم مساء أمس الجمعة، حفل عقد قران الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن، وعلى الفور انتشر على موقع "إنستجرام"، الكثير من مقاطع الفيديو والصور من حفل زفاف فراج وبسنت، وظهر الثنائي بأكثر من إطلالة لفتت الأنظار.

وعلى أنغام المهرجانات، رقص الثنائي فراج وبسنت على الكثير من الأغاني والمهرجانات في حفل زفافهما، كما بكت العروس فرحا لحظة عقد قرانها بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

"هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. حنة شعبى وزفاف أسطوري"

احتفلت الفنانة هنادى مهنا بليلة الحنة، التي غلب عليها أجواء الطابع الشعبي، حيث تزين مكان الحنة بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، وزين مكان الحفل كله بالديكور الشعبى، بعدها أقيم حفل زفاف بحضور عدد من كبار شخصيات الوسط الفني، ونجوم شعبيين.

ونالت هنادي مهنا إعجاب جميع الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بإطلالتها ووصفوا الزفاف بـ "الأسطوري"، وانتشرت صورًا للعروسين وهما يقضيان شهر العسل.

"دينا داش.. زفاف تمنته كل فتاة"

نال حفل زفاف دينا داش إعجاب جميع الفتيات، فعقب حفل الزفاف، تصدّر اسم البلوجر دينا داش، منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما استطاعت دينا داش خطف الأنظار بفستان زفاف بدا وكأنها أميرة.

كما نالت الرقصات على المهرجان إعجاب جميع الجمهور وأصبح الفرح متصدرًا وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أيام بعد الفرح.