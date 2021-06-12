الصور الأولى من حفل زفاف الفنان محمد على رزق

أعلن الفنان محمد علي رزق زواجه على نورين ماهر، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وذلك من خلال بعض الصور التي تم تداولها من أصدقائه المقربين عصر اليوم السبت.

فيما لقي إعلان الزواج رسائل تهنئة كثيرة وتفاعلاً من متابعيه على السوشيال ميديا، إضافة إلى أمنيات الأصدقاء والجمهور له بالتوفيق في حياته الفنية والأسرية.

يذكر أن محمد علي رزق يشارك في فيلم «في عز الضهر»، من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، هنا الزاهد، ميرنا نورالدين، محمد عز، ومحمود حجازي، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

كما شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «ضل راجل»، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال وحقق نجاحا كبيرا، وقدم فيه شخصية الصاحب الجدع الذي يقف بجانب صديقه جلال في الأزمات من خلال صداقتهما في التدريس، حيث يعمل مدرسا بإحدى المدارس بينما يقف معه في الورطة التي وقع فيها بسبب محاولة إجهاض ابنته وزواجها العرفي .

ومحمد علي رزق لمع اسمه في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، من بينها مسلسل «أبوجبل» مع الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل «الأب الروحي»، ومسلسل «ليالينا» وغيرها، بينما تألق سينمائيا في كثير من الأعمال المختلفة.

واحتفل عدد آخر من الوسط الفني بحفل زفافهم، من بينهم، أمس الجمعة، الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، حيث أقيم حفل الزفاف في مدينة الرحاب وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم أيمن بهجت قمر والمؤلف هاني سرحان وأمير صلاح الدين والمخرج خالد جلال وبيتر ميمي ولقاء الخميسي وهنا شيحة وريهام عبدالغفور وآخرون.

وكانت قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما فى أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك فى لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى تحديدا فى الدورة الثالثة، وأعلنا وقتها خطبتهما، وظهرا مع بعضهما فى الكثير من المرات على السجادة الحمراء، والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما في وقت سابق، ولكنهما تأخرا كثيرا في ذلك؛ بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج فى تصوير عدد من الأعمال التى حققت نجاحا، آخرها مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عُرض في شهر رمضان المنقضى.

محمد علي رزق وزوجته

محمد علي رزق وزوجته

محمد علي رزق وزوجته