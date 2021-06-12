السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«مات من العطش».. العثور على جثة شاب مصري متحللة في صحراء ليبيا

العثور على جثة فيومي
العثور على جثة فيومي بصحراء ليبيا

عثرت السلطات الليبية على جثة شاب في صحراء ليبيا، في حالة تحلل كامل، وعثر بجانبه على هويته، التي كشفت أنه يدعى محمود عبدالعليم عزوز محمد(18 عاما) وأنه مصري الجنسية.

الشاب من قرية تطون التابعة لمركز إطسا في محافظة الفيوم، حيث تم العثور على الشاب في منطقة في صحراء غرب حقل البستر شرق ليبيا، ويرجح أن تكون وفاته بسبب العطش والجوع وحرارة الشمس، بعد أن ضل الطريق خلال رحلته لدخول الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.

وتم التواصل مع أهل المتوفى لإنهاء جميع الإجراءات القانونية لعودة ما تبقى من جثمانه لوطنه.

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جدير بالذكر أن السلطات الليبية عثرت على  مقابر جماعية لمصريبن أثناء الهجره الغير شرعيه في الصحراء غرب حقل البستر شرق ليبيا، توفوا بسبب الجوع والعطش نتيجة رحلة إلى أوروبا، وصل عددهم ل 116جثه معظمهم من الصعيد المنيا وأسيوط والقاهرة.

 

العثور جثة فيومي بصحراء ليبيا 116جثه

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