السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تحصن 6 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

تحصين الماشية
تحصين الماشية

كشف تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة حول الحملات القومية للتحصين، عن تحصين ما يقرب من 3 ملايين و139 ألف رأس ضد مرض الحمى القلاعية، مضيفا أنه تم أيضا  تحصين ما يفوق 3 ملايين و129 ألف رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

ووفقا للتقرير، تم تحصين 2 مليون و644 ألف رأس منها ما يقرب من مليون و570 ألف رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدي، وما يقرب من مليون و74 ألف رأس أغنام ضد جدري الأغنام التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائي.

وفيما يتعلق بترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية، أكد تقرير هيئة الخدمات البيطرية أنه تم ترقيم عدد 469 ألفا و968 رأس ماشية، وتم إصدار مليون و145 ألفا و591 بطاقة بيطرية، مشيرا إلى حصر الاحتياجات الفعلية من اللقاحات والأدوية البيطرية ووضع الخطة البيطرية للسيطرة على الأمراض الوبائية. 

 ومن جهة أخرى، قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس االهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتي تهدف إلى السيطرة على المرض وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائـــي النشط الذي يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور.

وأضاف محمود، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائيـة والتي قام بها اطبـــاء الطب الوقائـى بالهيئــــة والمحافظات قد أسفرت عــــن تحصين  مليون و151 ألف و128   طائـــــر، كما أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولـى من جانبها إصدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى وبلــــغ إجمالى عــدد المزارع التي تم معاينتها 1430 مزرعة خلال نفس الفترة، وقد بلغ إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات 4961 تصريحا.

الزراعة تحصين أكثر الاتحاد ملايين رأس ماشية الحمى القلاعية وحمى الوادي

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