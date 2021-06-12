ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال تحمل علم بروناي

تداولت ارصفة ميناء دمياط 25 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

كما استقبل الميناء اليوم السبت، ناقلة الغاز المسال ( AMADI ) والتى ترفع علم بروناى ويبلغ طولها 288 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 61 الف طن من الغاز المسال متجهة إلى باكستان، وقد تابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39868 طن تشمل: 19000 طن ملح صخرى و3800 طن رمل و3000 طن يوريا و3900 طن فوسفات و3800 طن مولاس و538 طن نترات و1230 طن داى امونيوم و4600 طن كلينكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31244 طن تشمل: 2116 طن خشب زان و200 طن جرارات و5773 طن ابلاكاش و7600 طن ذرة و1052 طن حديد و3270 طن زيت طعام و7000 طن فول صويا و1584 طن خردة و2649 طن قمح.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 794 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطا وفاصوليا وورق عنب ) وحاصلات زراعية ( بصل وثوم وبرسيم حجازى وكتان ) وفواكه ( برتقال وعنب وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا وإسبانيا وكرواتيا وسنغافورة والصين وهونج كونج وايطاليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 565 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2634 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115504 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36196 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1367 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3053 شاحنة.

