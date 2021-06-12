السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اختاره حماقي وقالت عنه نانسي «مهضوم»..

معلومات عن معاذ عيسى طفل «ذا فويس كيدز» الذي اعتدى على جاره

معاذ عيسى
معاذ عيسى

جدل كبير أثير في الساعات الماضية بسبب معاذ عيسى، الطفل الذي شارك في برنامج "ذا فويس كيدز" العام الماضي، حيث اعتدى على جاره حسن شريف ونتج عن هذا الاعتداء إصابة جاره بعدما غرس "معاذ عيسى" المفاتيح في رأسه، لتتقدم والدة الضحية ببلاغ وتم على الفور ضبط معاذ عيسى الذي يواجه الآن اتهامات بالشروع في قتل جاره الذي يبلغ من العمر 15 عامًا. 

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن معاذ عيسى. 

  • معاذ عيسى يبلغ من العمر 14 عامًا، حيث ولد في 29 أكتوبر 2006.
  • يدرس معاذ عيسى حاليا في مدرسة الفنار.
  • انضم معاذ عيسى إلى برنامج "ذا فويس كيدز" في عام 2020، حيث إن البرنامج آنذاك كان في موسمه الثالث.
  • كان الظهور الأول له والذي اشتهر به عندما غنى للفنان أحمد عدوية "عيلة تايهة".
  • قالت له نانسي عجرم: "كتير مهضوم وعندك كاريزما أول ما صرخت حسيت بدي ألف الكرسي".
  • انضم إلى فريق حماقي بعدما اختاره للغناء باللون الشعبي الذي نال إعجاب الجمهور وجميع رواد السوشيال ميديا.
  • عندما وصل إلى مرحلة التصفيات مع عمر عادل ومريم حنفي بغناء "لما راح الصبر منه" للفنانة شريفة فاضل، لم يحالفه الحظ، حيث اختار محمد حماقي الطفل عمر عادل.
  • بعد خروجه من "ذا فويس كيدز" خرج في بث مباشر على صفحته ليشكر عائلته على الدعم.
  • كما وجّه معاذ الشكر لمعلمته التي اختارت له اللون الشعبي في الغناء.

موجة من التعليقات الغاضبة وجهّها الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاذ عيسى بعد العلم باعتدائه على جاره، مطالبين بضرورة خضوعه لعلاج نفسي وعقابه لما فعله بحق زميله وجاره محدثًا له عدد من الإصابات برأسه وجسده، كما علق آخرون مطالبين بضرورة عقابه بشدة. 

مواقع التواصل طفل جمهور محمد حماقى فنانة

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