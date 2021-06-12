الأمن يبحث عنهما.. شابان يلقيان طفل في ترعة المحمودية بالبحيرة (فيديو)

تنمر وإيذاء

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من جهودها، لسرعة ضبط شابين قاما بإلقاء طفل صغير من أعلى كوبرى أبو الريش بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وسط حالة من ذهول المواطنين المتواجدين بالشارع وقام أحد الأهالى بالقفز خلف الطفل وإنقاذه.

وشهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة واقعة مؤسفة أثر قيام شابين بإلقاء طفل صغير فى ترعة المحمودية التى يصل عمقها إلى 4 أمتار وذلك من أعلى كوبرى مدرسة الزراعة أمام مسجد عمرو بن العاص بدمنهور.

وتداول الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو للشابين وهما يقومات بإلقاء الطفل وسط حالة هستيرية من الضحك، وقام أحد الأهالى بالقفز خلف الطفل إنقاذه وسط مطالبة الشابان بتركه يغرق.

وطالب أهالى مدينة دمنهور بسرعة القبض على المتهمين، وسرعة معرفة سبب إلقاء الطفل وسط الحالة الهستيريا من الضحك، وتصوير بدون ملابس مطالبين بسرعة ضبطهم ومحاسبتهم على هذا العمل.

وكانت شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم اصابة 19 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي، أمام قرية الشجاعة بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون المركزي.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى وادى النطرون المركزي، يفيد بوصول مصابين بحادث وعلي الفور إنتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي أمام قرية الشجاعة، وأسفر الحادث عن إصابة 19 عاملًا زراعيًا.

والمصابون هم كل من:" صلاح كامل طاهر، 51 عامًا، محمود سعد محمد، 34 عامًا، عبده رمصان العمروسى، 20 عامًا، زكريا صبحى محمد، 50 عامًا، عماد فرج موسى، 53 عامًا، عبد العاطى فرج موسى، 27 عامًا، صبحى عباس موسى، 57 عامًا، خميسى ابراهيم عبد الرازق، 54 عامًا، محمود منير على، 20 عامًا، على عوض حسن، 35 عامًا، عيد فايز عمران، 30 عامًا، عادل عوض حسن، 33 عامًا، عيد مرسى حسن، 51 عامًا، جمعه حسن بكر، 32 عامًا، على عوض حسن، 35 عامًا،

أحمد صبحى عباس، 29 عامًا، حمادة محمود عمر، 29 عامًا، ياسر عبد الجواد محمد، 45 عامًا، الشحات قاسم عطيه، 38 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.